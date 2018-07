Khủng bố IS hồi sinh tại Iraq với chiến thuật mới

Nhiều tháng sau khi Iraq tuyên bố chiến thắng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các tay súng của tổ chức này được cho là đang bắt đầu hồi sinh, với chiến thuật mới thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ như bắt cóc và giết người.

Khủng bố IS đang hồi sinh tại Iraq? Ảnh: Politico

Trong thời gian gần đây, Iraq chứng kiến các vụ bắt cóc và giết hại gia tăng, chủ yếu tại các tỉnh Kirkuk, Diyala và Salahuddin. Tháng trước, có ít nhất 83 vụ bắt cóc, giết hại tại 3 tỉnh này. Hầu hết các vụ việc đều xảy ra tại khu vực đường cao tốc, nối thủ đô Baghdad tới Kirkuk.

Điều này đặt ra thách thức lớn đối với lực lượng an ninh khu vực. Theo thông tin tình báo, vẫn còn một lượng lớn các tay súng IS hoạt động tại Iraq, hầu hết trú ẩn tại các vùng sa mạc và vùng núi. Vốn làm mưa gió trên các phương tiện truyền thông quốc tế với các vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn, nhưng sau khi thất bại tại Iraq và Syria, các tay súng IS đang áp dụng chiến thuật của al Qaeda là tấn công nhanh và sau đó rút vào khu vực sa mạc.

Giới quan sát cho rằng, cần phải tăng cường hoạt động và phối hợp hiệu quả hơn nữa của lực lượng an ninh khu vực. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chống IS tại Iraq trong một tuyên bố cũng khẳng định, sẽ không có thiên đường an toàn cho IS tại quốc gia Trung Đông này./.

