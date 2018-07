Nhà vua và Thủ tướng Malaysia bị IS dọa giết

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 7 người nghi là phiến quân IS, trong đó có 1 người đàn ông đã đăng tải trên mạng xã hội dọa sẽ giết Nhà vua Malaysia và Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Reuters

Đây là cuộc trấn áp IS quy mô lớn nhất ở Malaysia kể từ năm 2016, khi tổ chức khủng bố này đánh bom một hộp đêm ở Kuala Lumpur. Malaysia cũng đặt trong tình trạng cảnh báo cao kể từ khi IS liên tiếp tiến hành các vụ tấn công ở nước láng giềng Indonesia, và gần đây nhất là vụ đánh bom ở Surabaya khiến 37 người thiệt mạng.

7 người nghi là phiến quân IS bị bắt giữ trong một chiến dịch trên phạm vi 5 bang của Malaysia. Trong số những người này, có 4 công dân Malaysia và 3 người Indonesia.

Trong nhóm 7 người này, có một công dân Malaysia 34 tuổi đã tuyên bố trung thành với IS trên Facebook. Thanh tra trưởng cảnh sát Malaysia, ông Mohd Fuzi Harun cho biết: “Người này đã công khai ý định ám sát Nhà vua Sultan Muhammad V, Thủ tướng Mahathir Mohamad cùng Bộ trưởng phụ trách vấn đề tôn giáo Mujahid Yusof Rawa”.

Một công dân Malaysia khác nằm trong số 7 người vừa bị bắt giữ cũng đã tuyên bố trên Facebook sẽ tiến hành các vụ đánh bom ở Malaysia, Indonesia và Philippines nhân danh IS.

Ngoài ra, còn có một phụ nữ Malaysia 24 tuổi bị phát hiện đã cung cấp 750 bảng cho Abu Gomez – một công dân Malaysia chiến đấu cho IS tại Syria nhưng đã chết hồi tháng 3/2018. Người phụ nữ này cũng từng dự định tới Syria để kết hôn với Abu Gomez.

Ở Đông Nam Á, Indonesia đã trở thành tâm điểm của IS. Hồi tháng 5/2018 đã xảy ra một cuộc bạo động chết người ở một nhà tù của Jakarta có liên quan đến các phiến quân IS bị bắt giữ. Chính quyền Malaysia đang lo ngại sự trỗi dậy của IS tại Indonesia sẽ lan sang nước này.

Cảnh sát Malaysia đã phá 9 âm mưu của IS kể từ năm 2014. Hơn 300 cá nhân bị bắt giữ vì nghi có liên hệ với IS, nhiều trang web ủng hộ IS cũng đã bị đóng cửa./.

