Cụ thể, báo cáo của Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) cho biết, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2026, kiều hối do người Ai Cập sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về đạt 29,7 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 7, giá trị kiều hối đạt 4,5 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Kiều hối gửi về Ai Cập tăng kỷ lục. Ảnh: VOV

Tính theo năm tài khóa 2025-2026 kết thúc vào cuối tháng 6 vừa qua, tổng kiều hối Ai Cập nhận được đạt mức kỷ lục 47,3 tỷ USD, tăng tới 29,6% so với năm tài khóa 2024-2025.

Từ nhiều năm qua, kiều hối là một trong những nguồn cung ngoại tệ quan trọng của nền kinh tế Ai Cập, bên cạnh doanh thu từ du lịch, xuất khẩu hàng hóa, đầu tư nước ngoài và phí tàu thuyền lưu thông qua kênh đào Suez.