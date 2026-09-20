English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Ai Cập tiếp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ

Chủ Nhật, 22:03, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm nay (20/9) đã có cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Siss, trong chuyến thăm hiếm hoi tới Cairo, trong bối cảnh Mỹ cảnh báo về sự leo thang nhanh chóng của cuộc xung đột Trung Đông.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Abdel-Fattah El-Sissi với Giám đốc CIA John Ratcliffe có sự tham dự của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Hassan Rashad.

tong thong ai cap tiep giam doc co quan tinh bao trung uong my hinh anh 1
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi trò chuyện với Giám đốc CIA John Ratcliffe trong cuộc gặp tại Cairo hôm 20/9. Ảnh: Phủ Tổng thống Ai Cập

Cuộc gặp đã thảo luận về các cuộc xung đột ở Iran, Gaza và Sudan, cũng như các cuộc tấn công vào các nước vùng Vịnh và các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải.

Tổng thống El-Sissi nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của việc giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực, thông qua con đường chính trị và ngoại giao. Ông John Ratcliffe đánh giá cao vai trò then chốt của Ai Cập, trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được các giải pháp hòa bình và toàn diện cho các cuộc khủng hoảng khu vực.

Chuyến thăm của ông John Ratcliffe diễn ra vài ngày sau khi Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman có chuyến thăm Ai Cập và có cuộc hội đàm với Tổng thống El-Sissi.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga nói việc Giám đốc CIA thăm Moscow là “bình thường”
Nga nói việc Giám đốc CIA thăm Moscow là “bình thường”

VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo Nga cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ là “một phần công việc” và không có gì bất thường.

Nga nói việc Giám đốc CIA thăm Moscow là “bình thường”

Nga nói việc Giám đốc CIA thăm Moscow là “bình thường”

VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo Nga cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ là “một phần công việc” và không có gì bất thường.

Giám đốc CIA tới Moscow: Mỹ duy trì tiếp xúc tình báo
Giám đốc CIA tới Moscow: Mỹ duy trì tiếp xúc tình báo

VOV.VN - Ngày 26/8, cả Nga và Mỹ đã xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe có chuyến thăm Moscow vào ngày 25/8 và tiến hành các cuộc tiếp xúc theo kênh tình báo giữa hai nước.

Giám đốc CIA tới Moscow: Mỹ duy trì tiếp xúc tình báo

Giám đốc CIA tới Moscow: Mỹ duy trì tiếp xúc tình báo

VOV.VN - Ngày 26/8, cả Nga và Mỹ đã xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe có chuyến thăm Moscow vào ngày 25/8 và tiến hành các cuộc tiếp xúc theo kênh tình báo giữa hai nước.

Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga
Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), John Ratcliffe ngày 25/8 đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Moscow để tiến hành các cuộc gặp với giới chức Nga.

Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga

Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), John Ratcliffe ngày 25/8 đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Moscow để tiến hành các cuộc gặp với giới chức Nga.

Cách CIA bí mật mua titan từ Liên Xô để chế tạo siêu máy bay do thám
Cách CIA bí mật mua titan từ Liên Xô để chế tạo siêu máy bay do thám

VOV.VN - Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã triển khai một mạng lưới mua sắm bí mật để thu gom titan từ Liên Xô, phục vụ cho việc chế tạo máy bay do thám SR-71 Blackbird.

Cách CIA bí mật mua titan từ Liên Xô để chế tạo siêu máy bay do thám

Cách CIA bí mật mua titan từ Liên Xô để chế tạo siêu máy bay do thám

VOV.VN - Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã triển khai một mạng lưới mua sắm bí mật để thu gom titan từ Liên Xô, phục vụ cho việc chế tạo máy bay do thám SR-71 Blackbird.

Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana
Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana

VOV.VN - Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới La Habana gặp quan chức Cuba giữa lúc căng thẳng song phương leo thang vì khủng hoảng nhiên liệu, mất điện và các biện pháp siết chặt từ Washington.

Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana

Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana

VOV.VN - Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới La Habana gặp quan chức Cuba giữa lúc căng thẳng song phương leo thang vì khủng hoảng nhiên liệu, mất điện và các biện pháp siết chặt từ Washington.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ