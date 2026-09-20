Tổng thống Ai Cập tiếp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ

Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Abdel-Fattah El-Sissi với Giám đốc CIA John Ratcliffe có sự tham dự của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Hassan Rashad.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi trò chuyện với Giám đốc CIA John Ratcliffe trong cuộc gặp tại Cairo hôm 20/9. Ảnh: Phủ Tổng thống Ai Cập

Cuộc gặp đã thảo luận về các cuộc xung đột ở Iran, Gaza và Sudan, cũng như các cuộc tấn công vào các nước vùng Vịnh và các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải.

Tổng thống El-Sissi nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của việc giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực, thông qua con đường chính trị và ngoại giao. Ông John Ratcliffe đánh giá cao vai trò then chốt của Ai Cập, trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được các giải pháp hòa bình và toàn diện cho các cuộc khủng hoảng khu vực.

Chuyến thăm của ông John Ratcliffe diễn ra vài ngày sau khi Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman có chuyến thăm Ai Cập và có cuộc hội đàm với Tổng thống El-Sissi.