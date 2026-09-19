Singapore phổ cập kỹ năng AI cho toàn bộ công chức vào năm 2028

Ngày 18/9, Singapore chính thức ra mắt Viện Chính phủ số (IDG), được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Phát triển kỹ thuật số và thông tin (MDDI) và Học viện Công vụ Singapore (CSC). Viện sẽ trở thành đầu mối đào tạo tập trung, thống nhất về trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và dữ liệu cho đội ngũ công chức.

Minh họa về trí tuệ nhân tạo. Đồ họa: IBP.

Theo Bộ Phát triển kỹ thuật số và thông tin Singapore, khu vực công nước này hiện có khoảng 158.000 công chức, làm việc tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan. Viện IDG thiết kế các chương trình đào tạo dành cho công chức ở mọi vị trí công tác và trình độ công nghệ, nhằm trang bị những kỹ năng số thiết thực, gắn trực tiếp với yêu cầu và nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đó, toàn bộ công chức sẽ phải hoàn thành khóa học bắt buộc hàng năm về AI, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Cùng với đó, các chương trình nâng cao năng lực được thiết kế theo các lộ trình, tương ứng với trình độ và khả năng sử dụng AI của người học. Những người đã có kiến thức cơ bản sẽ được đào tạo sâu hơn về cách ứng dụng AI vào công việc, trong khi nhóm có trình độ cao hơn có thể tham gia thiết kế, xây dựng các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan. Nội dung đào tạo sẽ được cập nhật thường xuyên để bảo đảm tính thực tiễn và bắt kịp tốc độ phát triển nhanh của công nghệ.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Viện IDG cũng sẽ triển khai các sáng kiến để thúc đẩy kết nối giữa công chức thuộc các cơ quan khác nhau, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về cách thức ứng dụng AI hiệu quả trong công việc, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong toàn bộ khu vực công.

Bà Jasmin Lau, Quốc vụ khanh cao cấp Bộ Phát triển kỹ thuật số và thông tin Singapore, nhấn mạnh AI không nên chỉ trở thành một chỉ tiêu đánh giá công chức, mà cần được ứng dụng thực chất để hỗ trợ đội ngũ này làm việc hiệu quả hơn.