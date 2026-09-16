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45 tàu đi qua kênh đào Suez của Ai Cập

Thứ Tư, 19:31, 16/09/2026
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VOV.VN - Theo thông báo từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập, 45 tàu đã đi qua kênh đào này trong hôm qua (15/9), với tổng trọng tải hàng hóa là 2,2 triệu tấn, tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu của kênh đào Suez trong cộng đồng hàng hải.

 

Chủ tịch SCA, ông Osama Rabie cho biết, kênh đào Suez tiếp tục thực hiện “vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu và phục vụ thương mại giữa Đông và Tây bất chấp những thách thức hiện tại”.

Số liệu được SCA công bố diễn ra một ngày sau khi hai hãng vận tải biển lớn Maersk và Hapag-Lloyd thông báo, bốn dịch vụ vận chuyển container sẽ quay trở lại tuyến đường kênh đào Suez, thay thế cho tuyến đường dài hơn vòng qua Mũi Hảo Vọng.

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Cảng Port Said, phía Bắc kênh đào Suez của Ai Cập

Quyết định này là một phần trong quá trình khôi phục dần dần của các hãng vận tải biển lớn, sau gần hai năm gián đoạn liên quan đến căng thẳng ở Biển Đỏ và eo biển Bab Al-Mandab.

Kênh đào Suez ghi nhận doanh thu tăng 23% lên 4,67 tỷ USD trong năm tài chính 2025/2026 so với năm tài chính trước đó, trong đó lượng tàu thuyền đi qua tăng 10% và trọng tải hàng hóa tăng 22%, mặc dù cả ba chỉ số này vẫn thấp hơn mức trước khi bị gián đoạn.

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Thâm hụt thương mại của Ai Cập gia tăng

VOV.VN - Theo số liệu do Cơ quan Thống kê và Huy động Công cộng Trung ương Ai Cập (CAPMAS) công bố hôm qua (7/9), thâm hụt thương mại của Ai Cập đã tăng 58,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,5 tỷ USD trong tháng 6/2026, tăng từ 4,7 tỷ USD vào tháng 6/2025.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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