Moody’s hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ do tác động xung đột Trung Đông

Chủ Nhật, 19:14, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Ratings mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong năm tài chính 2026-2027 xuống khoảng 6%, so với mức 6,8% trước đó, do lo ngại những tác động lan tỏa từ xung đột tại Trung Đông đối với nền kinh tế nước này.

Theo báo cáo từ Moody’s, các gián đoạn kéo dài trong chuỗi cung ứng năng lượng, đặc biệt là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đang làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt hàng hóa trong ngắn hạn cho Ấn Độ. Đồng thời, chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao được dự báo sẽ đẩy áp lực lạm phát đi lên, nhất là khi Ấn Độ phụ thuộc lớn vào nguồn phân bón nhập khẩu.

Tổ chức này nhận định triển vọng lạm phát đã “nghiêng về phía tăng”, với mức lạm phát trung bình có thể đạt khoảng 4,8% trong năm tài chính 2027, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% của năm trước đó. 

Báo cáo cũng cảnh báo giá năng lượng leo thang sẽ làm suy yếu tiêu dùng hộ gia đình, giảm lợi nhuận doanh nghiệp và kìm hãm hoạt động đầu tư tại Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, thậm chí xem xét tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

Ảnh minh họa.

Không chỉ Moody’s, trước đó nhiều tổ chức khác cũng đưa ra đánh giá thận trọng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng của Ấn Độ có thể giảm xuống khoảng 6,1%, trong khi Công ty xếp hạng tín nhiệm ICRA ước tính mức 6,5% do tác động tiêu cực từ giá năng lượng và rủi ro nguồn cung.

Tăng trưởng GDP thực tế của Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, đạt 7,5% trong năm 2025, tăng so với 7,2% của năm 2024 và là mức cao nhất trong các nền kinh tế G20, chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này đang đối mặt với nhiều thách thức khi giá dầu, khí đốt và phân bón tăng, gây áp lực lên ngân sách nhà nước thông qua việc tăng chi trợ cấp và suy giảm nguồn thu. Điều này có thể thu hẹp dư địa tài khóa và làm chậm tiến trình củng cố tài chính của chính phủ trong thời gian tới.

Dù vậy, Moody’s nhận định nền kinh tế Ấn Độ vẫn duy trì nền tảng tương đối vững nhờ chi tiêu cho hạ tầng và cải cách thương mại. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Ấn Độ lập Nhóm tăng cường ứng phó rủi ro từ xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ngày 22/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì hai cuộc họp quan trọng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với các Bộ trưởng liên bang và Ủy ban Nội các về An ninh (CCS), nhằm đánh giá các tác động của xung đột Trung Đông, đồng thời bàn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Tổ chức Moody’s Ratings tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội Ấn Độ xung đột tại Trung Đông
Ấn Độ lần đầu mua dầu của Iran sau 7 năm
Ấn Độ lần đầu mua dầu của Iran sau 7 năm

VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ xác nhận các nhà máy lọc dầu của nước này đã nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Iran sau gần 7 năm gián đoạn, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng tại Trung Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột khu vực.

Ấn Độ lần đầu mua dầu của Iran sau 7 năm

Ấn Độ lần đầu mua dầu của Iran sau 7 năm

VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ xác nhận các nhà máy lọc dầu của nước này đã nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Iran sau gần 7 năm gián đoạn, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng tại Trung Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột khu vực.

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân thứ ba
Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân thứ ba

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo INS Aridhaman, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực răn đe hạt nhân trên biển.

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân thứ ba

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân thứ ba

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo INS Aridhaman, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực răn đe hạt nhân trên biển.

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ
Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

