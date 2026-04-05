Moody’s hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ do tác động xung đột Trung Đông

Theo báo cáo từ Moody’s, các gián đoạn kéo dài trong chuỗi cung ứng năng lượng, đặc biệt là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đang làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt hàng hóa trong ngắn hạn cho Ấn Độ. Đồng thời, chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao được dự báo sẽ đẩy áp lực lạm phát đi lên, nhất là khi Ấn Độ phụ thuộc lớn vào nguồn phân bón nhập khẩu.

Tổ chức này nhận định triển vọng lạm phát đã “nghiêng về phía tăng”, với mức lạm phát trung bình có thể đạt khoảng 4,8% trong năm tài chính 2027, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% của năm trước đó.

Báo cáo cũng cảnh báo giá năng lượng leo thang sẽ làm suy yếu tiêu dùng hộ gia đình, giảm lợi nhuận doanh nghiệp và kìm hãm hoạt động đầu tư tại Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, thậm chí xem xét tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

Ảnh minh họa.

Không chỉ Moody’s, trước đó nhiều tổ chức khác cũng đưa ra đánh giá thận trọng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng của Ấn Độ có thể giảm xuống khoảng 6,1%, trong khi Công ty xếp hạng tín nhiệm ICRA ước tính mức 6,5% do tác động tiêu cực từ giá năng lượng và rủi ro nguồn cung.

Tăng trưởng GDP thực tế của Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, đạt 7,5% trong năm 2025, tăng so với 7,2% của năm 2024 và là mức cao nhất trong các nền kinh tế G20, chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này đang đối mặt với nhiều thách thức khi giá dầu, khí đốt và phân bón tăng, gây áp lực lên ngân sách nhà nước thông qua việc tăng chi trợ cấp và suy giảm nguồn thu. Điều này có thể thu hẹp dư địa tài khóa và làm chậm tiến trình củng cố tài chính của chính phủ trong thời gian tới.

Dù vậy, Moody’s nhận định nền kinh tế Ấn Độ vẫn duy trì nền tảng tương đối vững nhờ chi tiêu cho hạ tầng và cải cách thương mại. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.