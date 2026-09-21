Kinh tế Iran suy giảm hơn 10% vì chiến tranh

Cụ thể, Trung tâm Thống kê Iran cho biết trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6/2026, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã giảm tới 10,1% theo năm. Đây được cho là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Iran trong nhiều thập niên. Theo lịch Ba Tư mà Iran đang áp dụng, giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6, được tính là quý thứ nhất của năm.

Một phụ nữ mua sắm tại một khu chợ địa phương ở Tehran, Iran, ngày 23/8/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran từ ngày 28/2/2026, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một năm, Washington và Tel Aviv tấn công Tehran.

Cùng với tấn công quân sự, Mỹ còn phong tỏa hải quân và triển khai các lệnh trừng phạt bổ sung, bao gồm trừng phạt thứ cấp nhắm vào các quốc gia, tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Tehran, mục tiêu là bóp nghẹt nền kinh tế Iran.