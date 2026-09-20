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Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ, CENTCOM đưa dầu qua Hormuz

Chủ Nhật, 08:55, 20/09/2026
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VOV.VN - Iran cho biết chỉ trở lại bàn đàm phán với Mỹ nếu Washington chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa hải quân, trong khi CENTCOM hỗ trợ đưa hơn 1 tỷ thùng dầu qua eo biển Hormuz.

Tuyên bố với kênh truyền hình Aljazeera tối qua, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cho biết, nước này đã chuyển tới các nhà trung gian, những điều kiện cần có để khôi phục đàm phán với Mỹ. Các điều kiện bao gồm: chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

Ông Rezaei đồng thời xác nhận Iran vẫn đang trao đổi với hai nhà trung gian Qatar và Pakistan về điều kiện nối lại hòa đàm, nhấn mạnh rằng phản hồi của Tổng thống Mỹ Dobald Trump với các điều kiện của Tehran, sẽ quyết định tương lai đàm phán.

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Siêu tàu dầu Agios Fanourios I là 1 trong 3 siêu tàu rời Hormuz thành công trong tuần qua - Ảnh: Marine Traffic

 Mỹ và Iran đã dừng hoàn toàn các cuộc trao đổi chính thức từ đầu tháng 7, chỉ khoảng 3 tuần sau khi ký Bản ghi nhớ Islamabad, còn gọi là thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Ngày 8/7, Tổng thống Trump thậm chí tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận, cáo buộc Iran không tuân thủ cam kết. Washington sau đó tiến hành nhiều biện pháp gây áp lực mạnh lên Tehran, bao gồm phong tỏa trở lại các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7, và tung đòn trừng phạt thứ cấp mở rộng nhằm vào các đối tác giao thương với Tehran hồi cuối tháng 8.     

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper hôm qua khẳng định Iran đã không xuất khẩu được bất kỳ giọt dầu thô nào trong hơn 2 tháng qua. Ngược lại, CENTCOM đã hỗ trợ đưa hơn 1 tỷ thùng dầu thô từ khu vực vùng Vịnh, vượt qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

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Thời sự quốc tế sáng 19/9: Iran khai hỏa bắt tàu dầu ở Hormuz

VOV.VN - Mới đây, Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz, trong khi Anh xác nhận xảy ra sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này; Ba Lan cảnh báo kịch bản Nga tấn công đồng minh Ukraine; Mỹ sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng nghi lễ hiếm thấy...

Bá Thi/VOV-Cairo
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