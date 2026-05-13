Kuwait bắt giữ 4 người nghi thuộc IRGC, Iran bác cáo buộc "âm mưu thù địch"

Hãng thông tấn nhà nước KUNA của Kuwait cho biết, bốn người này đã tìm cách nhập cảnh vào Kuwait hôm 1/5 bằng một tàu đánh cá và đụng độ với lực lượng an ninh Kuwait, khiến một binh sĩ bị thương. KUNA cho biết đã công bố danh tính cùng cấp bậc quân sự của bốn người bị bắt.

Xung đột vùng Vịnh ngày càng leo thang. Ảnh: Anadolu

Bộ Nội vụ Kuwait cho biết, những người này đã khai nhận được IRGC chỉ thị xâm nhập đảo Bubiyan — một trung tâm hậu cần và thương mại quan trọng của Kuwait để “thực hiện các nhiệm vụ chống lại Kuwait”.

Phía Iran bác bỏ các cáo buộc. Trong tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải, Tehran gọi các thông tin trên là “vô căn cứ” và yêu cầu Kuwait cho phép đại sứ Iran tiếp cận bốn công dân đang bị giam giữ.

Theo tuyên bố của Iran, bốn người này đang thực hiện “nhiệm vụ tuần tra hàng hải thường lệ” cho lực lượng bảo vệ bờ biển và đã vô tình đi vào vùng biển Kuwait do “sự cố hệ thống định vị”.

Hôm 12/5, Bộ Ngoại giao Kuwait cho biết đã triệu tập đại sứ Iran để trao công hàm phản đối, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của Kuwait đối với vụ việc.

Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Hamad Sulaiman Al-Mashaan nhấn mạnh với đại sứ Iran rằng Kuwait “bảo lưu đầy đủ quyền tự vệ” và có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh cũng như người dân trên lãnh thổ nước này.