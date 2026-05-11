Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

Thứ Hai, 06:06, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Thủ tướng Israel Netanyahu nói chiến dịch chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn chưa kết thúc”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, còn “nhiều việc phải làm” đối với Iran, đồng thời thừa nhận Tehran vẫn duy trì nhiều năng lực như trước khi cuộc xung đột bùng phát.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty

Theo ông, Iran vẫn chưa từ bỏ lượng uranium đã làm giàu, chưa tháo dỡ các cơ sở hạt nhân, cũng như chưa chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực hay chấp nhận các giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo.

“Chúng tôi đã làm suy giảm đáng kể những năng lực đó, nhưng tất cả vẫn còn tồn tại. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, ông Netanyahu.

Khi được hỏi về phương án xử lý lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao — một trong những vấn đề trọng tâm của các cuộc đàm phán — ông Netanyahu cho rằng số vật liệu này có thể được đưa ra khỏi Iran bằng biện pháp vật lý.

“Tôi sẽ không nói về các biện pháp quân sự, nhưng Tổng thống Trump từng nói với tôi rằng: ‘Tôi muốn thực hiện điều đó’. Tôi tin điều đó hoàn toàn khả thi về mặt vật lý”, ông Netanyahu nói. “Đó không phải vấn đề. Nếu có một thỏa thuận và tiến hành đưa số uranium đó ra ngoài, tại sao lại không? Đó là cách tốt nhất”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu từ chối đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc loại bỏ lượng uranium đã được làm giàu, đồng thời gọi đây là một “nhiệm vụ vô cùng quan trọng”.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng lãnh đạo tối cao mới của Iran đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến cùng các quan chức cấp cao của Tehran.

Mỹ và châu Âu chơi nước cờ lớn, Hormuz thành “quân bài mặc cả chiến lược”

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và an ninh hàng hải toàn cầu đứng trước nhiều rủi ro, eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới – đang nổi lên như một điểm then chốt trong tính toán chiến lược của Mỹ và châu Âu.

Từ “Cuồng nộ” đến “Dự án tự do”: Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột Mỹ-Iran mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tuần nay đã bước sang tuần thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ hiện đối mặt với hai sức ép lớn — một từ địa chính trị và một từ tình hình chính trị trong nước.

