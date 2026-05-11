Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, còn “nhiều việc phải làm” đối với Iran, đồng thời thừa nhận Tehran vẫn duy trì nhiều năng lực như trước khi cuộc xung đột bùng phát.

Theo ông, Iran vẫn chưa từ bỏ lượng uranium đã làm giàu, chưa tháo dỡ các cơ sở hạt nhân, cũng như chưa chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực hay chấp nhận các giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo.

“Chúng tôi đã làm suy giảm đáng kể những năng lực đó, nhưng tất cả vẫn còn tồn tại. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, ông Netanyahu.

Khi được hỏi về phương án xử lý lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao — một trong những vấn đề trọng tâm của các cuộc đàm phán — ông Netanyahu cho rằng số vật liệu này có thể được đưa ra khỏi Iran bằng biện pháp vật lý.

“Tôi sẽ không nói về các biện pháp quân sự, nhưng Tổng thống Trump từng nói với tôi rằng: ‘Tôi muốn thực hiện điều đó’. Tôi tin điều đó hoàn toàn khả thi về mặt vật lý”, ông Netanyahu nói. “Đó không phải vấn đề. Nếu có một thỏa thuận và tiến hành đưa số uranium đó ra ngoài, tại sao lại không? Đó là cách tốt nhất”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu từ chối đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc loại bỏ lượng uranium đã được làm giàu, đồng thời gọi đây là một “nhiệm vụ vô cùng quan trọng”.