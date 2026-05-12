Lạm phát Mỹ cao nhất trong gần 3 năm do giá năng lượng leo thang

Thứ Ba, 22:23, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tháng 4, lạm phát tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm khi giá năng lượng leo thang do xung đột với Iran tiếp tục tác động tới kinh tế toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2023, tốc độ tăng giá vượt tăng lương, gây áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ.

Theo số liệu công bố ngày 12/5 của Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát của nước này đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng Tư, mức cao nhất trong gần ba năm, do cuộc chiến ở Iran gây ra hiệu ứng domino trên toàn nền kinh tế và giá năng lượng tăng cao.

Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát tăng 0,6%, phù hợp với dự báo của giới kinh tế. Trong khi đó, lạm phát cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4%, cao hơn kỳ vọng của thị trường. Đáng chú ý, mức lạm phát hiện nay đã vượt tốc độ tăng lương của người lao động Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2023. Báo cáo việc làm tháng 4 công bố cuối tuần trước cho thấy tăng trưởng tiền lương chỉ đạt 3,6%, giảm so với mức gần 4% hồi cuối năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo điều này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vốn đã gây áp lực lên người tiêu dùng Mỹ trong thời gian dài.

Giá nhiên liệu tăng khiến lạm phát tại Mỹ tăng vọt.
Giá nhiên liệu tăng khiến lạm phát tại Mỹ tăng vọt.

Giá năng lượng tiếp tục là động lực chính đẩy lạm phát tăng mạnh. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số năng lượng tăng 3,8% trong tháng 4 và chiếm hơn 40% mức tăng của toàn bộ rổ hàng hóa tiêu dùng. Tính đến sáng 12/5, giá dầu thế giới đã tăng hơn 70% kể từ đầu năm, trong khi giá xăng trung bình tại Mỹ lên tới 4,6 USD mỗi gallon.

Nhiều lĩnh vực đã bắt đầu chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu leo thang. Giá vé máy bay tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá nhiên liệu hàng không tăng khoảng 60% kể từ khi chiến sự Iran bùng phát. Việc giá nhiên liệu tăng vọt khiến một số hãng hàng không lớn của Mỹ phải tăng phí hành lý, còn nhiều hãng quốc tế áp thêm phụ phí nhiên liệu vào giá vé.

Trong khi đó, giá thực phẩm tiếp tục leo thang mạnh. Giá thực phẩm tiêu dùng tại nhà tăng 0,7% trong tháng 4, mức tăng mạnh nhất trong gần bốn năm. Các chuyên gia cho rằng giá dầu diesel tăng nhanh đang khiến chi phí vận chuyển và giá hàng hóa tăng trên toàn chuỗi cung ứng. Ngoài thực phẩm và năng lượng, giá dịch vụ, bao gồm vận tải, cũng tăng 0,5% so với tháng trước. Dù vậy, báo cáo cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi giá xe mới, dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế và viễn thông giảm nhẹ trong tháng.

Các nhà kinh tế cảnh báo tình hình có thể còn xấu hơn nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp diễn. Trước chiến sự Iran, hơn 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này, nhưng lưu lượng tàu thuyền hiện đã giảm mạnh.

Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani

Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 khẳng định ông tin tưởng Iran cuối cùng sẽ từ bỏ hoạt động làm giàu urani và không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran hiện vẫn rơi vào bế tắc.

Quang Trung/VOV-Washington
