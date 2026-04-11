Lạm phát Mỹ tăng mạnh nhất gần trong 4 năm do giá năng lượng leo thang

Thứ Bảy, 06:03, 11/04/2026
VOV.VN - Giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh nhất trong gần 4 năm vào tháng 3, chủ yếu do giá xăng và dầu diesel tăng vọt trong bối cảnh xung đột với Iran đẩy giá năng lượng toàn cầu đi lên.

Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 10/4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,9% trong tháng 3, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2022, sau khi tăng 0,3% trong tháng trước. Tính theo năm, CPI tăng 3,3%, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% của tháng 2.

Đáng chú ý, giá xăng tăng tới 21,2% trong tháng, mức tăng mạnh nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu theo dõi chỉ số này vào năm 1967, chiếm gần 3/4 mức tăng chung của CPI. Giá dầu diesel và các loại nhiên liệu khác cũng tăng mạnh, trong đó diesel tăng tới 30,8%. Diễn biến này phản ánh tác động trực tiếp từ việc giá dầu thô toàn cầu tăng hơn 30% do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Giá tiêu dùng tại Mỹ đang tăng cao. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, lạm phát lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,2% trong tháng 3, tương đương tháng trước. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng con số này chưa phản ánh đầy đủ tác động của cú sốc giá năng lượng và dự báo sẽ có các “hiệu ứng vòng hai” trong những tháng tới, khi chi phí vận tải và sản xuất tăng dần lan sang giá hàng hóa và dịch vụ.

Một số yếu tố đã giúp kìm hãm lạm phát lõi trong ngắn hạn, như giá xe đã qua sử dụng giảm 0,4%, giá thuốc kê đơn giảm 1,5% và chi phí bảo hiểm y tế giảm 1,4%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là các yếu tố tạm thời và không đủ để làm dịu áp lực lạm phát tổng thể.

Tình hình lạm phát gia tăng đang đặt ra thách thức lớn đối với Cục dự trữ liên bang (Fed), khi nhiều nhà kinh tế dự báo Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí có thể phải cân nhắc thắt chặt chính sách nếu áp lực giá tiếp tục gia tăng. Hiện Fed đang duy trì lãi suất chuẩn ở mức 3,50%–3,75%.

Diễn biến này cũng tạo sức ép chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh ông từng cam kết kiểm soát giá cả và cải thiện chi phí sinh hoạt. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 3 do lo ngại lạm phát gia tăng liên quan đến chiến tranh.

Quang Trung/VOV-Washington
Anh và Mỹ thảo luận các lựa chọn quân sự cho eo biển Hormuz
VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 10/4 cho biết, trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về năng lực quân sự cũng như các phương án hậu cần nhằm bảo đảm việc đi lại của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran
VOV.VN - Nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn, khi bất đồng về mặt trận Lebanon và các diễn biến leo thang trên thực địa làm xói mòn nền tảng của lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel
VOV.VN - Giới chức y tế Iran công bố số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của liên quân Mỹ – Israel nhằm vào nước này trong hơn một tháng xung đột vừa qua đã vượt 3.000 người, cao gấp ba lần so với cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

