Lạm phát Mỹ tăng mạnh nhất gần trong 4 năm do giá năng lượng leo thang

Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 10/4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,9% trong tháng 3, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2022, sau khi tăng 0,3% trong tháng trước. Tính theo năm, CPI tăng 3,3%, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% của tháng 2.

Đáng chú ý, giá xăng tăng tới 21,2% trong tháng, mức tăng mạnh nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu theo dõi chỉ số này vào năm 1967, chiếm gần 3/4 mức tăng chung của CPI. Giá dầu diesel và các loại nhiên liệu khác cũng tăng mạnh, trong đó diesel tăng tới 30,8%. Diễn biến này phản ánh tác động trực tiếp từ việc giá dầu thô toàn cầu tăng hơn 30% do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Dù vậy, lạm phát lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,2% trong tháng 3, tương đương tháng trước. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng con số này chưa phản ánh đầy đủ tác động của cú sốc giá năng lượng và dự báo sẽ có các “hiệu ứng vòng hai” trong những tháng tới, khi chi phí vận tải và sản xuất tăng dần lan sang giá hàng hóa và dịch vụ.

Một số yếu tố đã giúp kìm hãm lạm phát lõi trong ngắn hạn, như giá xe đã qua sử dụng giảm 0,4%, giá thuốc kê đơn giảm 1,5% và chi phí bảo hiểm y tế giảm 1,4%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là các yếu tố tạm thời và không đủ để làm dịu áp lực lạm phát tổng thể.

Tình hình lạm phát gia tăng đang đặt ra thách thức lớn đối với Cục dự trữ liên bang (Fed), khi nhiều nhà kinh tế dự báo Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí có thể phải cân nhắc thắt chặt chính sách nếu áp lực giá tiếp tục gia tăng. Hiện Fed đang duy trì lãi suất chuẩn ở mức 3,50%–3,75%.

Diễn biến này cũng tạo sức ép chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh ông từng cam kết kiểm soát giá cả và cải thiện chi phí sinh hoạt. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 3 do lo ngại lạm phát gia tăng liên quan đến chiến tranh.