Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

Hôm nay (29/4), Cơ quan Thống kê Australia công bố số liệu cho thấy, tỷ lệ lạm phát tại nước này đã lên đến 4.6% trong 1 năm nếu tính từ tháng 3/2026 trở về trước. Đây là mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 9/2023.

Giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh minh họa: Jiji.

Số liệu này cũng cho thấy, riêng trong tháng 3 vừa qua, lạm phát đã tăng đến 0.9%. Trong đó, giá nhà ở là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới tới tình hình lạm phát trong 1 năm qua tiếp sau đó là giá thành vận tải.

Nếu chỉ tính riêng trong tháng 3/2026, lạm phát đã tăng 1,1% với nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu tăng khoảng 60% và giá xăng máy bay tăng gấp đôi cũng như giá xăng tăng gần 33% trong tháng này.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers khẳng định, số liệu này cho thấy Australia đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo dự báo của các chuyên gia, giá nhiên liệu tại Australia sẽ vẫn tiếp tục tăng trong ngắn hạn trong khi Australia không thể làm gì nhiều để tác động lên điều này vì thế lạm phát tại Australia được dự báo sẽ tiếp tục tăng và có thể lên tới 5.5% vào giữa năm nay. Trong bối cảnh này, các chuyên gia dự báo Ngân hàng Dự trữ Australia nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 5 và tháng 6 tới để kiểm soát lạm phát với mục đích đưa lạm phát về mức mục tiêu là 2.5%.