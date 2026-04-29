中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt

Thứ Tư, 16:13, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lạm phát tại Australia tăng cao chóng mặt do cuộc xung đột Iran đã khiến cho giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng tại nước này tăng giá.

Hôm nay (29/4), Cơ quan Thống kê Australia công bố số liệu cho thấy, tỷ lệ lạm phát tại nước này đã lên đến 4.6% trong 1 năm nếu tính từ tháng 3/2026 trở về trước. Đây là mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 9/2023.

Giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh minh họa: Jiji.

Số liệu này cũng cho thấy, riêng trong tháng 3 vừa qua, lạm phát đã tăng đến 0.9%. Trong đó, giá nhà ở là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới tới tình hình lạm phát trong 1 năm qua tiếp sau đó là giá thành vận tải.

Nếu chỉ tính riêng trong tháng 3/2026, lạm phát đã tăng 1,1% với nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu tăng khoảng 60% và giá xăng máy bay tăng gấp đôi cũng như giá xăng tăng gần 33% trong tháng này.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers khẳng định, số liệu này cho thấy Australia đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo dự báo của các chuyên gia, giá nhiên liệu tại Australia sẽ vẫn tiếp tục tăng trong ngắn hạn trong khi Australia không thể làm gì nhiều để tác động lên điều này vì thế lạm phát tại Australia được dự báo sẽ tiếp tục tăng và có thể lên tới 5.5% vào giữa năm nay. Trong bối cảnh này, các chuyên gia dự báo Ngân hàng Dự trữ Australia nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 5 và tháng 6 tới để kiểm soát lạm phát với mục đích đưa lạm phát về mức mục tiêu là 2.5%.

Việt Nga/VOV-Australia 
Tag: Lạm phát Australia kinh tế Australia giá nhiên liệu tăng xung đột Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia phạt thêm nhiều cây xăng vì bán không đúng giá công bố
Thủ tướng Australia thăm Singapore nhằm tháo gỡ khủng hoảng nhiên liệu

Australia không hài lòng với Mỹ vì hậu quả xung đột Trung Đông

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ