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Lãnh đạo các nước Baltic kêu gọi EU cấm vận chuyển ngũ cốc Nga

Thứ Bảy, 07:04, 10/10/2026
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VOV.VN - Ngày 9/10, lãnh đạo ba nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã gửi thư chung đề nghị Liên minh châu Âu (EU) cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga qua lãnh thổ các nước thành viên.

Bức thư chung được gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Lãnh đạo các nước Baltic đề nghị EU áp dụng lệnh cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga, đồng thời tăng cường sức ép kinh tế nhằm hạn chế nguồn thu mà Moscow có thể sử dụng để tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

lanh dao cac nuoc baltic keu goi eu cam van chuyen ngu coc nga hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Lãnh đạo các nước Baltic cho rằng Nga đang tìm kiếm những tuyến xuất khẩu ngũ cốc thay thế các tuyến qua Biển Đen, trong đó có tuyến qua Biển Baltic và các cảng trong khu vực. Do đó, EU cần ngăn chặn việc Nga sử dụng cơ sở hạ tầng và các tuyến vận tải của khối để tạo thêm nguồn thu phục vụ cuộc xung đột tại Ukraine.

Để hỗ trợ hoạt động thương mại của Ukraine, các nhà lãnh đạo Baltic cũng kêu gọi mở rộng và tăng cường hiệu quả các “Hành lang Đoàn kết” (Solidarity Lanes) kết nối EU với Ukraine, tạo điều kiện cho hàng hóa Ukraine tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết ông sẽ đưa vấn đề cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng châu Âu vào tuần tới, với mục tiêu thúc đẩy một giải pháp chung trên toàn EU thay vì chỉ áp dụng các biện pháp riêng lẻ ở từng quốc gia.

Trong khi đó, Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius cho biết nước này không chỉ đề xuất cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga mà còn muốn EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những doanh nhân lớn trong lĩnh vực nông nghiệp Nga bị cáo buộc ủng hộ cuộc xung đột tại Ukraine.

Phản ứng từ Nga và động thái cấm vận chuyển ngũ cốc của Estonia

Phản ứng trước đề xuất của các nước Baltic, Đại sứ quán Nga tại Estonia cho rằng các quyết định của Chính phủ Estonia thường gây ra những câu hỏi và băn khoăn trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như dư luận xã hội.

Đề xuất của ba nước Baltic được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tìm kiếm các tuyến xuất khẩu ngũ cốc thay thế qua khu vực Biển Baltic, sau khi hoạt động tại các cảng Biển Đen bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó, Estonia đã công bố lệnh cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga và Belarus qua lãnh thổ nước này kể từ ngày 1/10/2026. Đây được xem là bước đi nhằm ngăn Estonia trở thành tuyến trung chuyển mới cho ngũ cốc Nga, đồng thời thúc đẩy các nước trong khu vực phối hợp áp dụng biện pháp tương tự.

Hải Đăng/VOV-Praha
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