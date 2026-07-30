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Ukraine tập kích kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch

Thứ Năm, 18:14, 30/07/2026
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VOV.VN - Ukraine ngày 30/7 đã sử dụng UAV để tấn công một kho ngũ cốc xuất khẩu lớn tại cảng Taman của Nga, ở eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov. Trong khi loạt tấn công của Nga cũng gây thiệt hại lớn về người cho phía Ukraine.

Vụ tấn công bằng UAV của Ukraine rạng sáng 30/7 đã gây ra “thiệt hại đáng kể” cho kho ngũ cốc của Nga. Nhà ga này thuộc sở hữu của Demetra, một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất của Nga, và có công suất 5 triệu tấn.

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UAV của Ukraine tấn công vào một tàu hàng trên Biển Đen (Ảnh minh họa: Reuters)

Hoạt động vận chuyển trên Biển Azov và eo biển Kerch từng chiếm tới một phần tư lượng xuất khẩu ngũ cốc của Nga, đã bị đình trệ do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine kể từ ngày 10/7.

Trong khi đó, Nga đã có đợt không kích lớn nhằm vào Ukraine với việc huy động hơn 70 tên lửa và khoảng 280 máy bay không người lái, gây nhiều thiệt hại. Theo lực lượng không quân Ukraine, thủ đô Kiev và khu vực phía tây Lviv trên biên giới Ukraine với Ba Lan là mục tiêu chính của cuộc tấn công ngày 30/7.

Trước diễn biến này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh nhanh chóng giúp đỡ. Ông Zelensky nói thêm rằng chỉ có “chuyên môn phi thường” của các đơn vị phòng không Ukraine mới giúp nước này chống đỡ được trước tình trạng thiếu hụt vũ khí phòng không hiện nay.

Theo Tổng thống Ukraine, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 55 tên lửa và 265 máy bay không người lái của Nga nhưng chỉ ngăn chặn được 1 trong 9 tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là vũ khí duy nhất trong kho đạn dược của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga, vốn di chuyển với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Nhưng số lượng Patriot trong dự trữ trên toàn cầu lại đang ở trong tình trạng thấp chưa từng có.

Phan Tùng/VOV.VN
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