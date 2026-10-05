English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu của Ukraine mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc

Thứ Hai, 06:42, 05/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ba Lan và Romania vừa từ chối lời kêu gọi của Ukraine về việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản để đưa hàng triệu tấn ngũ cốc đang tồn đọng qua châu Âu ra thị trường thế giới.

Trước đề nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi đối với EU về việc cho phép quá cảnh khối lượng nông sản lớn hơn và hỗ trợ 1,1 tỷ euro để bù chi phí vận chuyển, Ba Lan và Romania khẳng định, đường bộ, đường sắt và các cảng biển trong nước đã quá tải, không thể nhận thêm hàng mà không làm tổn hại đến nông dân nội địa.

ba lan va romania tu choi yeu cau cua ukraine mo rong hanh lang van chuyen ngu coc hinh anh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nông nghiệp Romania Barna Tánczos cho biết, Bucharest sẽ không ủng hộ việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, bảo vệ thị trường nông sản nội địa vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo ông Tánczos, lợi ích của nông dân Romania không thể đặt sau nhu cầu quá cảnh của Ukraine. Hiện khối lượng hàng đang vận chuyển cùng với mực nước thấp theo mùa trên sông Danube đã làm quá tải các cảng Romania và ảnh hưởng tiêu cực đến việc dỡ hàng, cũng như bán nông sản của chính người dân Romania. Do đó, Romania không thể tăng gấp đôi số lượng tàu hỏa, cũng như năng lực đường bộ, đường sắt và cảng biển.

Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó khẳng định, nước này không có kế hoạch tăng cường vận chuyển nông sản Ukraine.

Bà Anna Szumańska, người phát ngôn của Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan cho biết, bộ này không có chủ trương mở rộng hành lang để nâng lượng nông sản Ukraine quá cảnh qua lãnh thổ. Mạng lưới giao thông và cảng biển khu vực đã hoạt động hết công suất, không thể vận chuyển thêm ngũ cốc Ukraine.

Tuyên bố của Romania và Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu thương mại đã làm tê liệt tuyến xuất khẩu qua Biển Đen, khiến Ukraine gần như không còn đưa được ngũ cốc ra nước ngoài bằng đường biển. Hiện Ukraine chỉ xuất khẩu được chưa đến một nửa lượng hàng qua đường bộ, đường sắt và đường sông. Tình trạng này kéo dài có thể sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao, nhất là khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc mới đây (2/10) thông báo, giá lương thực đã lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Như Hoa/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine
Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã tới thủ đô Kiev trong chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã tới thủ đô Kiev trong chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine
Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp quốc phòng Đức thăm Kiev, thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine

Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp quốc phòng Đức thăm Kiev, thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ
Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ

VOV.VN - Ukraine lên tiếng xác nhận đề xuất của Ấn Độ về chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là sáng kiến toàn diện nhất trong số các đề xuất đang được xem xét.

Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ

Ukraine đánh giá cao đề xuất hòa bình của Ấn Độ

VOV.VN - Ukraine lên tiếng xác nhận đề xuất của Ấn Độ về chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là sáng kiến toàn diện nhất trong số các đề xuất đang được xem xét.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ