Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu của Ukraine mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc

Trước đề nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi đối với EU về việc cho phép quá cảnh khối lượng nông sản lớn hơn và hỗ trợ 1,1 tỷ euro để bù chi phí vận chuyển, Ba Lan và Romania khẳng định, đường bộ, đường sắt và các cảng biển trong nước đã quá tải, không thể nhận thêm hàng mà không làm tổn hại đến nông dân nội địa.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nông nghiệp Romania Barna Tánczos cho biết, Bucharest sẽ không ủng hộ việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, bảo vệ thị trường nông sản nội địa vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo ông Tánczos, lợi ích của nông dân Romania không thể đặt sau nhu cầu quá cảnh của Ukraine. Hiện khối lượng hàng đang vận chuyển cùng với mực nước thấp theo mùa trên sông Danube đã làm quá tải các cảng Romania và ảnh hưởng tiêu cực đến việc dỡ hàng, cũng như bán nông sản của chính người dân Romania. Do đó, Romania không thể tăng gấp đôi số lượng tàu hỏa, cũng như năng lực đường bộ, đường sắt và cảng biển.

Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó khẳng định, nước này không có kế hoạch tăng cường vận chuyển nông sản Ukraine.

Bà Anna Szumańska, người phát ngôn của Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan cho biết, bộ này không có chủ trương mở rộng hành lang để nâng lượng nông sản Ukraine quá cảnh qua lãnh thổ. Mạng lưới giao thông và cảng biển khu vực đã hoạt động hết công suất, không thể vận chuyển thêm ngũ cốc Ukraine.

Tuyên bố của Romania và Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu thương mại đã làm tê liệt tuyến xuất khẩu qua Biển Đen, khiến Ukraine gần như không còn đưa được ngũ cốc ra nước ngoài bằng đường biển. Hiện Ukraine chỉ xuất khẩu được chưa đến một nửa lượng hàng qua đường bộ, đường sắt và đường sông. Tình trạng này kéo dài có thể sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao, nhất là khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc mới đây (2/10) thông báo, giá lương thực đã lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.