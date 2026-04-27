Lãnh đạo châu Âu đồng loạt lên án vụ nổ súng nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vụ nổ súng xảy ra tối 25/4 (giờ địa phương) tại khách sạn Washington Hilton, nơi quy tụ đông đảo quan chức chính phủ, nhà báo và khách mời. Tiếng súng vang lên khi các khách mời, bao gồm khoảng 2.600 nhà báo, chính trị gia và người nổi tiếng đang dùng món khai vị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực sảnh chờ, gần các máy dò kim loại ở cửa kiểm soát an ninh chính khiến lực lượng Mật vụ nhanh chóng kích hoạt quy trình khẩn cấp, đưa Tổng thống Donald Trump rời khỏi hiện trường. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó, trong khi một nhân viên an ninh bị thương nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án đây là “vụ tấn công vũ trang không thể chấp nhận được”, khẳng định “bạo lực không có chỗ đứng trong một nền dân chủ” và gửi lời thăm hỏi, bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn đối với Tổng thống Mỹ cùng gia đình.

Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả đây là một hành động “gây sốc”, đồng thời nhấn mạnh rằng bạo lực không thể được chấp nhận trong đời sống chính trị dân chủ. Ông Starmer kêu gọi bảo vệ các giá trị cốt lõi như tự do báo chí và an toàn cho các lãnh đạo được bầu cử.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác như Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez… cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc, coi đây là dấu hiệu đáng lo ngại về xu hướng gia tăng bạo lực chính trị trên toàn cầu. Các tuyên bố chính thức đều nhấn mạnh những hành vi tấn công nhằm vào nguyên thủ quốc gia hay các sự kiện công cộng không chỉ đe dọa an ninh mà còn làm suy yếu nền tảng dân chủ.

Giới quan sát nhận định, vụ việc tại Washington một lần nữa làm nổi bật những thách thức an ninh ngày càng gia tăng đối với các nền dân chủ phương Tây, trong bối cảnh môi trường chính trị quốc tế đang trở nên phân cực hơn. Sự kiện này có thể thúc đẩy các quốc gia tăng cường biện pháp bảo vệ đối với các lãnh đạo và các hoạt động chính trị, truyền thông quy mô lớn.