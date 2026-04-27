  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lãnh đạo châu Âu đồng loạt lên án vụ nổ súng nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thứ Hai, 11:21, 27/04/2026
VOV.VN - Ngày 26/4, các lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt lên án mạnh mẽ vụ nổ súng xảy ra tại bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Sự kiện này buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải được sơ tán khẩn cấp vì lý do an ninh.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vụ nổ súng xảy ra tối 25/4 (giờ địa phương) tại khách sạn Washington Hilton, nơi quy tụ đông đảo quan chức chính phủ, nhà báo và khách mời. Tiếng súng vang lên khi các khách mời, bao gồm khoảng 2.600 nhà báo, chính trị gia và người nổi tiếng đang dùng món khai vị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực sảnh chờ, gần các máy dò kim loại ở cửa kiểm soát an ninh chính  khiến lực lượng Mật vụ nhanh chóng kích hoạt quy trình khẩn cấp, đưa Tổng thống Donald Trump rời khỏi hiện trường. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó, trong khi một nhân viên an ninh bị thương nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án đây là “vụ tấn công vũ trang không thể chấp nhận được”, khẳng định “bạo lực không có chỗ đứng trong một nền dân chủ” và gửi lời thăm hỏi, bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn đối với Tổng thống Mỹ cùng gia đình.

Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả đây là một hành động “gây sốc”, đồng thời nhấn mạnh rằng bạo lực không thể được chấp nhận trong đời sống chính trị dân chủ. Ông Starmer kêu gọi bảo vệ các giá trị cốt lõi như tự do báo chí và an toàn cho các lãnh đạo được bầu cử.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác như Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez… cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc, coi đây là dấu hiệu đáng lo ngại về xu hướng gia tăng bạo lực chính trị trên toàn cầu. Các tuyên bố chính thức đều nhấn mạnh những hành vi tấn công nhằm vào nguyên thủ quốc gia hay các sự kiện công cộng không chỉ đe dọa an ninh mà còn làm suy yếu nền tảng dân chủ.

Giới quan sát nhận định, vụ việc tại Washington một lần nữa làm nổi bật những thách thức an ninh ngày càng gia tăng đối với các nền dân chủ phương Tây, trong bối cảnh môi trường chính trị quốc tế đang trở nên phân cực hơn. Sự kiện này có thể thúc đẩy các quốc gia tăng cường biện pháp bảo vệ đối với các lãnh đạo và các hoạt động chính trị, truyền thông quy mô lớn.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Ông Trump đăng tải video nghi phạm chạy qua khu vực an ninh trước khi bị truy đuổi
Ông Trump đăng tải video nghi phạm chạy qua khu vực an ninh trước khi bị truy đuổi

VOV.VN - Theo hình ảnh từ đoạn video an ninh được Tổng thống Trump công bố, đối tượng được cho là đã di chuyển nhanh qua khu vực kiểm soát, trong khi các nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ lập tức lao tới để ngăn chặn. Nghi phạm nổ súng được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, cư trú tại Torrance, bang California (Mỹ).

Ông Trump đăng tải video nghi phạm chạy qua khu vực an ninh trước khi bị truy đuổi

Ông Trump đăng tải video nghi phạm chạy qua khu vực an ninh trước khi bị truy đuổi

VOV.VN - Theo hình ảnh từ đoạn video an ninh được Tổng thống Trump công bố, đối tượng được cho là đã di chuyển nhanh qua khu vực kiểm soát, trong khi các nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ lập tức lao tới để ngăn chặn. Nghi phạm nổ súng được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, cư trú tại Torrance, bang California (Mỹ).

Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng
Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng gây hoảng loạn tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh.

Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng gây hoảng loạn tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh.

Chuyến thăm Mỹ của Vua Charles III vẫn diễn ra sau vụ nổ súng ở Washington
Chuyến thăm Mỹ của Vua Charles III vẫn diễn ra sau vụ nổ súng ở Washington

VOV.VN - Chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Anh Charles III tới Mỹ vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch từ ngày 27/4, bất chấp vụ nổ súng tại Washington cuối tuần qua trong lúc Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tham dự một sự kiện lớn.

Chuyến thăm Mỹ của Vua Charles III vẫn diễn ra sau vụ nổ súng ở Washington

Chuyến thăm Mỹ của Vua Charles III vẫn diễn ra sau vụ nổ súng ở Washington

VOV.VN - Chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Anh Charles III tới Mỹ vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch từ ngày 27/4, bất chấp vụ nổ súng tại Washington cuối tuần qua trong lúc Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tham dự một sự kiện lớn.

