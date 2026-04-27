  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chuyến thăm Mỹ của Vua Charles III vẫn diễn ra sau vụ nổ súng ở Washington

Thứ Hai, 05:42, 27/04/2026
VOV.VN - Chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Anh Charles III tới Mỹ vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch từ ngày 27/4, bất chấp vụ nổ súng tại Washington cuối tuần qua trong lúc Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tham dự một sự kiện lớn.

Theo thông báo từ Cung điện Buckingham, sau các cuộc thảo luận kéo dài trên cơ sở tư vấn của chính phủ Anh, chuyến công du của Nhà vua Charles III và Hoàng hậu sẽ được tiến hành đúng lịch trình. Người phát ngôn cung điện cho biết Quốc vương và Hoàng hậu đánh giá cao mọi nỗ lực nhằm bảo đảm chuyến thăm vẫn được duy trì và đang mong chờ bắt đầu chuyến đi.

Vua Charles III và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lâu đài Windsor, ở Berkshire, khi ông Trump thăm Vương quốc Anh ngày 18/9/2025. Ảnh: Pool/Reuters

Nhà vua và Hoàng hậu dự kiến đến Mỹ vào ngày 27/4 để bắt đầu chuyến thăm kéo dài bốn ngày. Chương trình bao gồm cuộc gặp riêng với Tổng thống Donald Trump và bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước này.

Chuyến thăm được xem là nỗ lực củng cố quan hệ Mỹ - Anh trong bối cảnh hai bên còn tồn tại một số khác biệt liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Trước đó, câu hỏi về an ninh đã được đặt ra sau vụ nổ súng xảy ra gần bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4, khiến lực lượng Mật vụ phải khẩn cấp sơ tán Tổng thống Trump khỏi địa điểm tổ chức.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết giới chức nước này tin rằng vụ tấn công có thể nhắm vào Tổng thống Trump và các quan chức trong chính quyền. Dù vậy, ông Blanche cũng bày tỏ tin tưởng rằng Quốc vương Charles sẽ an toàn trong chuyến thăm Mỹ tuần này.

Người phát ngôn cung điện cho biết Nhà vua Charles III đã được cập nhật đầy đủ diễn biến vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump và Đệ nhất phu nhân cùng toàn bộ khách mời đều an toàn.

Anh và Mỹ thảo luận các lựa chọn quân sự cho eo biển Hormuz

VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 10/4 cho biết, trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về năng lực quân sự cũng như các phương án hậu cần nhằm bảo đảm việc đi lại của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Quang Trung/VOV-Washington
Anh và Pháp từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

VOV.VN - Các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Anh và Pháp, tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, qua đó làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương vốn đang đối mặt nhiều bất đồng.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

VOV.VN - Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các mảnh vỡ máy bay bị cháy rụi tại khu vực phía nam tỉnh Esfahan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn từ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Ảnh vệ tinh mới xác nhận máy bay E-3 Sentry của Mỹ ở Saudi Arabia bị phá hủy

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới do Airbus cung cấp cho thấy một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia hôm 27/3.

