Chuyến thăm Mỹ của Vua Charles III vẫn diễn ra sau vụ nổ súng ở Washington

Theo thông báo từ Cung điện Buckingham, sau các cuộc thảo luận kéo dài trên cơ sở tư vấn của chính phủ Anh, chuyến công du của Nhà vua Charles III và Hoàng hậu sẽ được tiến hành đúng lịch trình. Người phát ngôn cung điện cho biết Quốc vương và Hoàng hậu đánh giá cao mọi nỗ lực nhằm bảo đảm chuyến thăm vẫn được duy trì và đang mong chờ bắt đầu chuyến đi.

Vua Charles III và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lâu đài Windsor, ở Berkshire, khi ông Trump thăm Vương quốc Anh ngày 18/9/2025. Ảnh: Pool/Reuters

Nhà vua và Hoàng hậu dự kiến đến Mỹ vào ngày 27/4 để bắt đầu chuyến thăm kéo dài bốn ngày. Chương trình bao gồm cuộc gặp riêng với Tổng thống Donald Trump và bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước này.

Chuyến thăm được xem là nỗ lực củng cố quan hệ Mỹ - Anh trong bối cảnh hai bên còn tồn tại một số khác biệt liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Trước đó, câu hỏi về an ninh đã được đặt ra sau vụ nổ súng xảy ra gần bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4, khiến lực lượng Mật vụ phải khẩn cấp sơ tán Tổng thống Trump khỏi địa điểm tổ chức.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết giới chức nước này tin rằng vụ tấn công có thể nhắm vào Tổng thống Trump và các quan chức trong chính quyền. Dù vậy, ông Blanche cũng bày tỏ tin tưởng rằng Quốc vương Charles sẽ an toàn trong chuyến thăm Mỹ tuần này.

Người phát ngôn cung điện cho biết Nhà vua Charles III đã được cập nhật đầy đủ diễn biến vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump và Đệ nhất phu nhân cùng toàn bộ khách mời đều an toàn.