Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ và Iran “cùng kiểm soát” eo biển Hormuz

Thứ Hai, 21:55, 23/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Washington và Tehran đã đạt tiến triển đáng kể, làm dấy lên kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.

Phát biểu với báo giới, ông Trump nhấn mạnh hai bên đã có “những cuộc trao đổi rất, rất mạnh mẽ” và “gần như mọi điểm đã đạt được đồng thuận”. Ông cho biết các cuộc thảo luận do đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner tiến hành “diễn ra rất suôn sẻ”, đồng thời sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay, chủ yếu qua điện thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cho biết thêm, Mỹ đang đàm phán với một "nhân vật cấp cao" trong chế độ Iran để cố gắng chấm dứt chiến tranh, nhưng không phải với nhà lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei. Liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, ông Trump cho rằng khu vực này có thể sớm được khai thông nếu đàm phán thành công.

Đáng chú ý, ông để ngỏ khả năng Mỹ và Iran có thể “cùng kiểm soát” tuyến đường chiến lược này. Theo ông Trump, có thể ông và lãnh đạo tối cao của Iran sẽ cùng kiểm soát eo biển này.

Trước đó, ông Trump đã gây sức ép lên các đồng minh NATO, cũng như các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, kêu gọi tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, song chưa nhận được sự hưởng ứng rõ ràng. Ông thậm chí chỉ trích NATO là “hèn nhát” khi không tham gia chiến dịch.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết hai bên đang bước vào “giai đoạn 5 ngày” then chốt sau khi Washington tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, nếu mọi việc tiến triển không tốt, Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự.

Phản ứng với các phát biểu mới nhất của phía Mỹ, phía Iran tiếp tục bác bỏ thông tin về đàm phán, khẳng định không có bất kỳ liên lạc nào với Mỹ, đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz khó có thể trở lại trạng thái bình thường trong bối cảnh hiện nay.

Ông Trump nói đã có đồng thuận 15 điểm với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “rất quyết tâm đạt được thỏa thuận với Iran” sau các cuộc tiếp xúc mà ông mô tả là “căng thẳng nhưng mang tính xây dựng”, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và thị trường toàn cầu biến động mạnh.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Iran Donald Trump Mỹ đàm phán với Iran eo biển Hormuz xung đột Trung Đông
Iran bác tin đàm phán với Mỹ, dọa rải mìn trên toàn Vịnh Ba Tư
Ông Trump nói đã có đồng thuận 15 điểm với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “rất quyết tâm đạt được thỏa thuận với Iran” sau các cuộc tiếp xúc mà ông mô tả là “căng thẳng nhưng mang tính xây dựng”, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và thị trường toàn cầu biến động mạnh.

Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả “không thể khắc phục”

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom sẽ tiếp tục sơ tán thêm nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng tại Iran, trong bối cảnh an ninh khu vực gia tăng căng thẳng.

