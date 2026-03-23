Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ và Iran “cùng kiểm soát” eo biển Hormuz

Phát biểu với báo giới, ông Trump nhấn mạnh hai bên đã có “những cuộc trao đổi rất, rất mạnh mẽ” và “gần như mọi điểm đã đạt được đồng thuận”. Ông cho biết các cuộc thảo luận do đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner tiến hành “diễn ra rất suôn sẻ”, đồng thời sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay, chủ yếu qua điện thoại.

Ông Trump cho biết thêm, Mỹ đang đàm phán với một "nhân vật cấp cao" trong chế độ Iran để cố gắng chấm dứt chiến tranh, nhưng không phải với nhà lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei. Liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, ông Trump cho rằng khu vực này có thể sớm được khai thông nếu đàm phán thành công.

Đáng chú ý, ông để ngỏ khả năng Mỹ và Iran có thể “cùng kiểm soát” tuyến đường chiến lược này. Theo ông Trump, có thể ông và lãnh đạo tối cao của Iran sẽ cùng kiểm soát eo biển này.

Trước đó, ông Trump đã gây sức ép lên các đồng minh NATO, cũng như các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, kêu gọi tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, song chưa nhận được sự hưởng ứng rõ ràng. Ông thậm chí chỉ trích NATO là “hèn nhát” khi không tham gia chiến dịch.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết hai bên đang bước vào “giai đoạn 5 ngày” then chốt sau khi Washington tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, nếu mọi việc tiến triển không tốt, Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự.

Phản ứng với các phát biểu mới nhất của phía Mỹ, phía Iran tiếp tục bác bỏ thông tin về đàm phán, khẳng định không có bất kỳ liên lạc nào với Mỹ, đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz khó có thể trở lại trạng thái bình thường trong bối cảnh hiện nay.