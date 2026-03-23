Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở cửa trở lại”

Thứ Hai, 21:54, 23/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở cửa trở lại”, đồng thời bày tỏ mong muốn tuyến hàng hải chiến lược này được đặt dưới sự kiểm soát chung của Mỹ và Iran.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 23/3, Tổng thốngTrump nói việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ diễn ra trong thời gian tới, với điều kiện các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục tiến triển tích cực.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

"Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa", ông nói, đồng thời cho rằng tuyến vận tải năng lượng quan trọng này nên được hai bên “kiểm soát chung”. "Tôi và lãnh đạo tối cao của Iran, bất kể người đó là ai hiện tại hay trong tương lai", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng xảy ra những thay đổi lớn trong nội bộ Iran, cho rằng các cuộc tấn công ở giai đoạn đầu xung đột đã làm xáo trộn đáng kể bộ máy lãnh đạo cấp cao của nước này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán gần đây cho thấy triển vọng hạ nhiệt căng thẳng.

"Chúng tôi đang làm việc với những người rất hợp lý, rất vững vàng", ông Trump cho biết, ý nói đến các đối tác phía Iran nhưng không tiết lộ danh tính.

Trong một diễn biến liên quan, ông Trump cũng hạ thấp tác động của việc nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Ông cho rằng, động thái này chủ yếu nhằm tăng nguồn cung trong bối cảnh thị trường năng lượng đang chịu áp lực và sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cục diện xung đột.

"Tôi chỉ muốn có càng nhiều dầu trong hệ thống càng tốt", ông Trump nói, đồng thời nhận định bất kỳ nguồn thu bổ sung nào mà Iran có được cũng "không tạo ra sự khác biệt" đối với cuộc chiến.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc điều chỉnh chính sách trừng phạt nhằm giúp thị trường vận hành ổn định hơn, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy song song.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Tổng thống Trump Mỹ Iran eo biển Hormuz trừng phạt Iran nới lỏng trừng phạt Iran xung đột Mỹ Iran mở cửa eo biển Hormuz
Tin liên quan

Oman cam kết đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz
Oman cam kết đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Oman, ông Badr Albusaidi, cho biết nước này đang nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột trong khu vực gây ra những tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz
Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

Iran bị cáo buộc thu phí 2 triệu USD/tàu dầu qua eo biển Hormuz
Iran bị cáo buộc thu phí 2 triệu USD/tàu dầu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo các nguồn tin truyền thông, Iran được cho là đang thu phí khoảng 2 triệu USD đối với một số tàu chở dầu khi đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh nước này tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải có ý nghĩa then chốt đối với vận tải năng lượng toàn cầu.

