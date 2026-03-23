Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở cửa trở lại”

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 23/3, Tổng thốngTrump nói việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ diễn ra trong thời gian tới, với điều kiện các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục tiến triển tích cực.

"Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa", ông nói, đồng thời cho rằng tuyến vận tải năng lượng quan trọng này nên được hai bên “kiểm soát chung”. "Tôi và lãnh đạo tối cao của Iran, bất kể người đó là ai hiện tại hay trong tương lai", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng xảy ra những thay đổi lớn trong nội bộ Iran, cho rằng các cuộc tấn công ở giai đoạn đầu xung đột đã làm xáo trộn đáng kể bộ máy lãnh đạo cấp cao của nước này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán gần đây cho thấy triển vọng hạ nhiệt căng thẳng.

"Chúng tôi đang làm việc với những người rất hợp lý, rất vững vàng", ông Trump cho biết, ý nói đến các đối tác phía Iran nhưng không tiết lộ danh tính.

Trong một diễn biến liên quan, ông Trump cũng hạ thấp tác động của việc nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Ông cho rằng, động thái này chủ yếu nhằm tăng nguồn cung trong bối cảnh thị trường năng lượng đang chịu áp lực và sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cục diện xung đột.

"Tôi chỉ muốn có càng nhiều dầu trong hệ thống càng tốt", ông Trump nói, đồng thời nhận định bất kỳ nguồn thu bổ sung nào mà Iran có được cũng "không tạo ra sự khác biệt" đối với cuộc chiến.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc điều chỉnh chính sách trừng phạt nhằm giúp thị trường vận hành ổn định hơn, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy song song.