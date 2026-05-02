Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là “hổ giấy”

Trong một đăng tải trên mạng xã hội X, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei chế giễu khả năng phòng thủ của các căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời nhắm tới những nước ủng hộ Washington trong khu vực, ám chỉ Israel và khối Arab, những nước đã ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột.

Căn cứ Mỹ ở Bahrain bốc cháy sau khi trúng hỏa lực Iran vào đầu chiến tranh Mỹ - Iran 2026. Ảnh: Reuters.

"Các căn cứ hổ giấy của Mỹ thậm chí không thể tự bảo vệ mình, chứ đừng nói đến những nước tôn thờ Mỹ trong khu vực", Lãnh tụ tối cao của Iran nói.

Trong một bài đăng khác, Lãnh tụ Mojtaba Khamenei cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược và ý nghĩa văn minh của vịnh Ba Tư, mô tả nó không chỉ đơn thuần là một vùng nước.

“Vịnh Ba Tư là một phước lành vượt lên trên một vùng biển xanh rộng lớn; nó là một phần bản sắc và nền văn minh của chúng ta, một điểm kết nối giữa các quốc gia và một con đường quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu”, ông Khamenei viết.

Trước đó, hôm 30/4, ông Khamenei tuyên bố rằng tương lai của vùng vịnh Ba Tư sẽ không có sự hiện diện của Mỹ, khẳng định rằng các thế lực nước ngoài sẽ không có vai trò gì trong khu vực ngoại trừ "nằm sâu trong lòng biển".

Theo thông điệp của Lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra nhân dịp Ngày vịnh Ba Tư, được đài truyền hình nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, ông Khamenei nói rằng các quốc gia trong khu vực có chung vận mệnh và nhấn mạnh rằng các cường quốc bên ngoài hoạt động từ xa không nên can thiệp vào các vấn đề của vùng Vịnh.

Ông mô tả tình hình đang biến đổi là sự khởi đầu của một "trật tự mới" được định hình bởi các chính sách kháng chiến của Iran và động lực khu vực.