中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư

Thứ Bảy, 13:53, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới đối với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực.

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố "các quy định mới" quản lý vùng biển gần bờ biển phía nam của nước này, bao gồm việc tăng cường kiểm soát các tuyến đường hàng hải quan trọng ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, theo báo cáo của đài truyền hình nhà nước Iran Press TV.

ve binh iran ban bo quy dinh moi ve kiem soat eo bien hormuz va vinh ba tu hinh anh 1
Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đồ họa: ChatGPT.

Trong một tuyên bố được Bộ tư lệnh hải quân IRGC công bố, lực lượng này cho biết họ sẽ thực hiện “kiểm soát gần 2.000km bờ biển của Iran” trải dài khắp vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz chiến lược.

Thông cáo cho biết các biện pháp này nhằm mục đích biến vùng biển này thành "nguồn tự hào và sức mạnh cho người dân Iran thân yêu, và là nguồn an ninh và thịnh vượng cho khu vực".

Theo Press TV, thông cáo được đưa ra một ngày sau khi Giáo chủ Mojtaba Khamenei ban hành chỉ thị, khẳng định rằng người nước ngoài với những âm mưu "đe dọa" nhắm vào vịnh Ba Tư không có chỗ đứng trong khu vực "ngoại trừ dưới đáy biển".

Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei cũng đã lên tiếng phản đối sự hiện diện quân sự nước ngoài. Ông mô tả các căn cứ của Mỹ là kém hiệu quả.

Ngày 13/4, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa bằng hải quân đối với Iran sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad thất bại trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thắt chặt kiểm soát eo biển Hormuz vịnh Ba Tư đường thủy chiến lược
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?
Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự
Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”
Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?
Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới, Iran vẫn có thể tiếp tục thu lợi nhuận lớn từ lượng dầu đang vận chuyển trên biển dù nước này vẫn bị Mỹ phong tỏa hàng hải.

Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?

Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới, Iran vẫn có thể tiếp tục thu lợi nhuận lớn từ lượng dầu đang vận chuyển trên biển dù nước này vẫn bị Mỹ phong tỏa hàng hải.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ