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Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ

Thứ Hai, 05:39, 27/07/2026
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VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích, nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn. Iran đồng thời khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột.

Theo nguồn tin cấp cao Iran, nước này vẫn cảnh giác cao độ với những toan tính của Mỹ, đồng thời giữ nguyên lập trường sẵn sàng đối đầu “ăn miếng trả miếng”, nếu bị gây hấn trở lại. Mặc dù vậy, Tehran khẳng định sẽ không khai hỏa, nếu Washington tiếp tục duy trì tình trạng yên tĩnh và không tấn công như hiện nay.

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Ảnh minh hoạ: Reuters

 Cùng ngày, một số nguồn tin khu vực cho biết, giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để kết thúc chiến tranh. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sỹ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết eo biển Hormuz, tiếp đó là giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran và cuối cùng là chương trình hạt nhân.   

Sau 13 ngày giao tranh ác liệt không ngừng nghỉ, Mỹ và Iran đã bất ngờ dừng toàn bộ hoạt động tập kích nhằm vào nhau từ tối 24/7, mà không công bố lý do. Theo truyền thông khu vực, trong hơn 48h qua, tình hình tại vùng Vịnh và eo Hormuz tương đối yên tĩnh. Hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn ở mức cao. Giới quan sát cho rằng điều cần nhất lúc này là hai bên phải lập tức khôi phục đàm phán, đồng thời hạn chế đưa ra các phát ngôn hay tiến hành các hành vi khiêu khích trên thực địa.

Bá Thi/VOV-Cairo
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