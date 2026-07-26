Iran và Oman tiếp tục đàm phán về quản lý eo biển Hormuz

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết trong hai ngày 24 và 25/7 vừa qua, đại diện cấp cao Oman đã đến Tehran để thảo luận việc xây dựng cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz. Hai bên tập trung trao đổi các nguyên tắc và cơ chế vận hành chung về đảm bảo an toàn lưu thông cho tàu thuyền đi qua eo biển, dựa trên cơ sở tôn trọng quyền chủ quyền của hai nước.

Ông Baqaei đánh giá các cuộc thảo luận là hữu ích và có tiến triển. Hai bên thống nhất sẽ tiến hành thêm các cuộc tham vấn kỹ thuật và chính trị liên quan trong thời gian tới. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể về nối lại đàm phán không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa đưa ra bình luận về các cuộc thảo luận này.

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Iran tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz hồi đầu tháng này, viện lý do Mỹ không tôn trọng cam kết ngừng bắn và liên tục gây hấn chống Tehran. Đáp trả biện pháp của Iran, hải quân Mỹ cũng tái phong tỏa các cảng và vùng biển của Tehran từ ngày 14/7. Biện pháp phong tỏa song trùng của hai bên khiến lượng tàu đi qua eo Hormuz xuống thấp kỷ lục, có thời điểm chỉ 1 tàu mỗi ngày.

Hồi giữa tuần, cơ quan nhân quyền thuộc Liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia liên quan trong cuộc khủng hoảng triển khai nỗ lực tập thể nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng khoảng 6.000 thủy thủ đã bị mắc kẹt tại eo Hormuz từ gần 5 tháng qua.