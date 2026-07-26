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Iran khẳng định không coi các nước láng giềng là đối thủ

Chủ Nhật, 20:42, 26/07/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không coi các nước láng giềng là đối thủ, sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Saudi Arabia và hỗ trợ giải pháp ngoại giao tại Trung Đông.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran tin rằng các biện pháp ngoại giao là con đường duy nhất để chấm dứt căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi thuộc phong trào Ansar Allah ở Yemen.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong tiến trình này và cho biết phía Saudi Arabia đã được thông báo về lập trường của Tehran.

"Chúng tôi đã tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng và các bạn bè của chúng tôi tại Saudi Arabia đều nhận thức rõ điều đó. Theo quan điểm của tôi, nếu các cuộc đàm phán giữa Yemen (ý chỉ lực lượng Houthi) và Saudi Arabia được khởi động, Iran có thể đóng góp tích cực và mang tính xây dựng cho tiến trình này", Ngoại trưởng Iran nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không coi các quốc gia láng giềng ở Trung Đông là đối thủ, đồng thời nhấn mạnh các hành động của Iran chỉ nhằm đáp trả Mỹ chứ không hướng đến các nước trong khu vực.

"Theo tôi, ở cấp độ khu vực đã hình thành sự đồng thuận rằng các hành động của Iran không xuất phát từ sự thù địch với các nước trong khu vực, mà vì những nguyên nhân khác mà tất cả các bên đều nhận thức và hiểu rõ", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết sau khi xung đột kết thúc, Tehran sẽ thúc đẩy đối thoại với các nước láng giềng nhằm khôi phục lòng tin và tăng cường quan hệ trong khu vực.

Những tuyên bố của ông Araghchi được đưa ra trong bối cảnh Iran nhiều lần khẳng định ưu tiên đối thoại với các nước láng giềng, đồng thời kêu gọi thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và tăng cường ổn định tại Trung Đông.

Giang Bùi/VOV.VN
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