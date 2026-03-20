Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố phải tước đoạt an ninh của các đối thủ

Ông Mojtaba Khamenei, người không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn kế nhiệm cha mình vào ngày 9/3 trên cương vị lãnh tụ tối cao Iran, phát biểu trong một thông điệp được công bố hôm 20/3: “Cần phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ trong và ngoài nước, đồng thời bảo đảm an ninh cho tất cả người dân của chúng ta”.

Người dân Iran cầm chân dung cha con tân Lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP.

Israel đã nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib trong một cuộc không kích vào đêm 17/3, một ngày sau khi họ hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani.

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Mojtaba Khamenei mô tả ông Khatib là một “cựu chiến binh phục vụ lâu năm, khiêm tốn” và nói rằng “sự vắng mặt của ông ấy phải được bù đắp bằng những nỗ lực gấp đôi” của Bộ Tình báo.

Iran đã mất hàng chục quan chức và chỉ huy cấp cao kể từ khi cuộc xung đột với Israel và Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 2. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công của Israel vào Tehran nhưng đã hồi phục.