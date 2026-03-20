Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố phải tước đoạt an ninh của các đối thủ

Thứ Sáu, 17:35, 20/03/2026
VOV.VN - Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ của Iran, sau khi Bộ trưởng tình báo Esmail Khatib bị Israel ám sát hồi đầu tuần này.

Ông Mojtaba Khamenei, người không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn kế nhiệm cha mình vào ngày 9/3 trên cương vị lãnh tụ tối cao Iran, phát biểu trong một thông điệp được công bố hôm 20/3: “Cần phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ trong và ngoài nước, đồng thời bảo đảm an ninh cho tất cả người dân của chúng ta”.

lanh tu toi cao iran tuyen bo phai tuoc doat an ninh cua cac doi thu hinh anh 1
Người dân Iran cầm chân dung cha con tân Lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP.

Israel đã nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib trong một cuộc không kích vào đêm 17/3, một ngày sau khi họ hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani.

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Mojtaba Khamenei mô tả ông Khatib là một “cựu chiến binh phục vụ lâu năm, khiêm tốn” và nói rằng “sự vắng mặt của ông ấy phải được bù đắp bằng những nỗ lực gấp đôi” của Bộ Tình báo.

Iran đã mất hàng chục quan chức và chỉ huy cấp cao kể từ khi cuộc xung đột với Israel và Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 2. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công của Israel vào Tehran nhưng đã hồi phục.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel
Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định, xung đột tại eo biển Hormuz có thể thúc đẩy sự chuyển đổi hậu cần theo hướng sử dụng các đường ống dẫn dầu khí đi qua lãnh thổ Israel và bán đảo Arab.

Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định, xung đột tại eo biển Hormuz có thể thúc đẩy sự chuyển đổi hậu cần theo hướng sử dụng các đường ống dẫn dầu khí đi qua lãnh thổ Israel và bán đảo Arab.

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?
Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran
Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

