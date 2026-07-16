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Latvia và Litva sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO

Thứ Năm, 15:56, 16/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Latvia và Litva mới đây cho biết, hai nước đã cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ như một phần của chính sách răn đe chung trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs nhấn mạnh nước này là thành viên của NATO và việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ chỉ được thực hiện nếu bước đi này phù hợp với lợi ích chung của NATO và sau khi được các cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt. Luật pháp hiện hành của Latvia không cấm rõ ràng việc triển khai vũ khí hạt nhân, tuy nhiên, bất kỳ hành động nào theo hướng này đều yêu cầu tham vấn bắt buộc với các đồng minh trong NATO.

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Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs (trái) và Tổng thống Litva Gitanas Nausėda (phải). (Ảnh: Theo lrt.lt)

Về phần mình, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết, điều khoản cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Litva, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, cần được loại bỏ khỏi Hiến pháp nước này, bởi các điều khoản như vậy không được quy định rõ ràng trong hiến pháp của các quốc gia láng giềng và thực tế tình hình an ninh trong khu vực đã thay đổi đáng kể.

Tổng thống Nausėda cho biết thêm, các quan chức cấp cao của Litva đều nhất trí về sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ và nước này đã triển khai các bước chủ động nhằm loại bỏ khỏi Hiến pháp điều khoản này. Trước đó, vào đầu tháng 7 vừa qua, dự thảo sửa đổi hiến pháp đã được đăng ký tại Quốc hội Litva với sự tham gia của 50 đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Olekas xác nhận, vấn đề vũ khí hạt nhân đã được thảo luận từ lâu trong các nhóm chính trị của nước này.

Theo giới phân tích, việc Latvia và Litva sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ phản ánh nỗ lực của hai quốc gia Baltic này trong việc củng cố vai trò, vị thế trong NATO, cũng như tăng cường khả năng phòng thủ chung của Liên minh. Tuy nhiên, các bước đi này có thể sẽ đặt ra những thách thức về việc kiểm soát leo thang căng thẳng trong khu vực.

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NATO mở rộng tuần tra Baltic thành nhiệm vụ phòng không chủ động

VOV.VN - Tổng thống Litva Gitanas Nausėda mới đây cho biết NATO đã nhất trí mở rộng hoạt động tuần tra không phận Baltic thành nhiệm vụ phòng không của toàn Liên minh nhằm nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái ngày càng gia tăng trong khu vực.

Như Hoa/VOV-Praha
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