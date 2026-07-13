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NATO mở rộng tuần tra Baltic thành nhiệm vụ phòng không chủ động

Thứ Hai, 07:09, 13/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Litva Gitanas Nausėda mới đây cho biết NATO đã nhất trí mở rộng hoạt động tuần tra không phận Baltic thành nhiệm vụ phòng không của toàn Liên minh nhằm nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái ngày càng gia tăng trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda nhấn mạnh việc mở rộng nhiệm vụ của Chiến dịch tuần tra không phận Baltic đánh dấu một sự chuyển đổi quan trọng từ mô hình hiện tại, vốn chủ yếu tập trung vào việc tuần tra trên không và đánh chặn các máy bay không xác định, sang nhiệm vụ phòng không chủ động hơn. Việc nâng cấp này cũng trao quyền hạn rộng hơn cho chỉ huy và phi công NATO để có thể phản ứng nhanh trước các mối đe dọa trên không ngày càng gia tăng trong khu vực.

nato mo rong tuan tra baltic thanh nhiem vu phong khong chu dong hinh anh 1
Ảnh minh họa - Theo defence24.com

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nhấn mạnh việc chuyển đổi nhiệm vụ tuần tra không phận thành nhiệm vụ phòng không sẽ nâng cao đáng kể khả năng phản ứng của các chỉ huy và phi công NATO trước các mối đe dọa. Theo đó, sau khi xác định được một vật thể lạ hoặc máy bay xâm nhập vào không phận của một quốc gia thành viên NATO, các phi công sẽ được phép sử dụng vũ khí một cách nhanh chóng hơn nhằm bắn hạ hoặc vô hiệu hóa đối tượng, qua đó giảm thiểu rủi ro cho dân thường và cơ sở hạ tầng. Việc mở rộng này cũng sẽ giúp NATO chủ động hơn trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp, tăng cường đáng kể sức mạnh răn đe tại khu vực sườn phía Đông của Liên minh.

Quyết định nâng cấp hoạt động tuần tra không phận Baltic được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây khu vực này thường xuyên đối mặt với các vụ việc máy bay không người lái (UAV) lạc hướng xâm nhập không phận, gây ra các sự cố hiểu lầm và leo thang căng thẳng. Với quyền hạn rộng hơn và khả năng phản ứng nhanh hơn, các nhà lãnh đạo NATO kỳ vọng việc mở rộng nhiệm vụ này sẽ góp phần bảo đảm an ninh và ổn định cho khu vực Baltic nói riêng và Liên minh nói chung.

Chiến dịch tuần tra không phận Baltic được khởi xướng sau khi Litva, Latvia và Estonia chính thức gia nhập NATO vào năm 2004. Do ba quốc gia này không sở hữu lực lượng không quân đủ mạnh để tự thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ không phận của mình, trách nhiệm bảo vệ đã được các thành viên khác trong Liên minh luân phiên đảm nhiệm, trong khi các nước Baltic hỗ trợ bảo đảm cơ sở hạ tầng chỉ huy và nhân sự.

Như Hoa/VOV-Praha
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