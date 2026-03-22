Lầu Năm Góc từ chối bình luận vụ tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran

Hãng thông tấn chính thức Mizan của Iran ngày 21/3 cho biết cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz không gây ra rò rỉ phóng xạ.

Trước đó, hãng Tasnim dẫn thông báo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) xác nhận khu tổ hợp làm giàu urani Natanz đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào sáng 21/3, song khu vực trung tâm Iran “không ghi nhận bất kỳ rò rỉ chất phóng xạ nào”.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu tổ hợp làm giàu nhiên liệu Natanz tại Iran ngày 7/3/2026. Ảnh: Vantor/Reuters

Natanz là cơ sở làm giàu urani chủ chốt của Iran, nằm ở phía Nam thủ đô Tehran. Đây là một trong những trung tâm hạt nhân quan trọng nhất của nước này. Cơ sở này cũng từng bị tấn công trong tuần đầu của cuộc xung đột hiện nay, khiến nhiều tòa nhà bị hư hại.

Quân đội Israel tuyên bố không chịu trách nhiệm về vụ tấn công Natanz. Trong khi đó, Nga đã lên án vụ việc trong ngày 21/3, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã thông báo về vụ tấn công, đồng thời khẳng định “không ghi nhận mức độ phóng xạ gia tăng ở khu vực bên ngoài”.

Trước đó, vào tháng 6/2025, cơ sở Natanz cùng các cơ sở hạt nhân khác của Iran tại Fordow và Isfahan cũng từng bị Mỹ và Israel tấn công trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Báo cáo của IAEA khi đó cho thấy nhiều tòa nhà tại Natanz, bao gồm phòng thí nghiệm trên mặt đất và trạm điện phụ trợ, đã bị hư hại, ảnh hưởng tới các thiết bị ly tâm đặt dưới lòng đất.