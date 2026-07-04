Lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran, hơn 100 nước cử đại diện tham dự

Theo các nguồn chính thức của Iran và khu vực, trong số các lãnh đạo cấp cao khu vực và thế giới đến Iran hôm qua để dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, có Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir; Thủ tướng Iraq Nizar Amidi và Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbousi; Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan; Tổng thống Georgia Mikheil Kavelashvili; Chủ tịch Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov…

Người dân bày tỏ sự tiếc thương bên cạnh linh cữu của Lãnh tụ Tối cao quá cố Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình ông tại Đại lễ đường Mosalla ở Tehran ngày 3/7 (Ảnh: Reuters)

Đại diện các nước vùng Vịnh đến Tehran có Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Waleed El Khereiji, phái đoàn quan chức Oman. Các lực lượng chính trị khu vực như người Kurd ở Iraq, Lebanon, Yemen, Palestine, cùng đại diện chính đảng các nước Nga, Ấn Độ, Bulgary, Thái Lan… cũng được báo cáo đã đến Iran dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran thông báo hơn 100 nước sẽ cử đại diện tham dự lễ tang.

Lễ tang Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei dự kiến diễn ra đến hết ngày 9/7, gồm nhiều nghi thức và hoạt động quy mô lớn được tổ chức ở một số địa phương của Iran và Iraq. Đây được coi là tang lễ có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên tại Iran cũng như cả khu vực. Cảnh sát quốc gia Iran ngày 2/7 thông báo triển khai 265.000 nhân viên an ninh tham gia bảo vệ sự kiện đặc biệt này.