Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu

Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Nam và miền Đông Lebanon trong hôm qua (14/5), hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này. Trước đó một ngày, các cuộc không kích dữ dội của Israel tại miền Nam và phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

Israel tiến hành không kích Lebanon. Ảnh: Reuters.

Hezbollah cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Israel tại miền Nam Lebanon và khu vực biên giới Israel - Lebanon. Trong đó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel gần biên giới trong hôm qua, đã khiến 3 dân thường bị thương, 2 người trong số đó bị thương nặng. Đây là trường hợp đầu tiên dân thường bị thương do Hezbollah tấn công, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trong khi đó, vòng đàm phán thứ 3 giữa các đại diện của Israel và Lebanon đang diễn ra tại Mỹ, trong hai ngày 15-16/5. Phía Israel cho biết, các cuộc đàm phán nhằm giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam khẳng định, nguyên tắc của nước này trong các cuộc đàm phán là củng cố lệnh ngừng bắn, đảm bảo một lịch trình rút quân của Israel và trao trả các tù nhân Lebanon bị Israel giam giữ.

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực từ ngày 16/4, dự kiến hết hạn vào ngày 17/5 tới. Tuy nhiên trong thời gian này, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Lebanon, khiến hơn 400 người thiệt mạng, đồng thời chiếm giữ một vùng đệm sâu trong lãnh thổ Lebanon từ 5-10km.

Tính từ khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát vào ngày 2/3, số người thiệt mạng tại Lebanon là 2.896 người. Phía Israel có 18 binh sĩ cùng với 3 dân thường thiệt mạng.

Cũng trong hôm qua, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Brad Cooper kêu gọi cung cấp thêm kinh phí cho quân đội Lebanon để có thể giải giáp Hezbollah. Kể từ năm 2006, Mỹ đã cung cấp gần 3 tỷ USD viện trợ cho lực lượng vũ trang Lebanon.