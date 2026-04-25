  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn

Thứ Bảy, 08:31, 25/04/2026
VOV.VN - Các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang trong ngày 24/4, chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được gia hạn thêm ba tuần.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tại các thị trấn Yater và Kafra ở miền nam Lebanon, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Hezbollah, mà phía Israel cho rằng “đã đe dọa binh sĩ và dân thường Israel”.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các đợt không kích của Israel trên khắp miền nam nước này đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Israel tấn công miền Nam Lebanon. Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, Hezbollah tuyên bố đã tấn công một xe thiết giáp chở quân của Israel tại khu vực Ramyah, miền nam Lebanon. Nhóm vũ trang này cho rằng hành động trên nhằm “đáp trả” việc Israel phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới, đồng thời cáo buộc Tel Aviv vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản đã thống nhất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục tấn công “mọi mối đe dọa” tại Lebanon. Theo nội dung thỏa thuận, Israel được phép thực hiện “mọi biện pháp cần thiết để tự vệ”.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn “không còn ý nghĩa” nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công trên lãnh thổ Lebanon, làm dấy lên lo ngại nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn tại khu vực biên giới hai nước.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần, sau cuộc gặp giữa đại diện hai nước tại Nhà Trắng ngày 23/4.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Các cuộc không kích của Israel khiến 9 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục các cuộc không kích tại Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025. Các cuộc không kích của Israel trong 2 ngày qua, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ “đèn xanh” từ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và đang chờ “đèn xanh” từ Mỹ.

Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

