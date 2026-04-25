Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tại các thị trấn Yater và Kafra ở miền nam Lebanon, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Hezbollah, mà phía Israel cho rằng “đã đe dọa binh sĩ và dân thường Israel”.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các đợt không kích của Israel trên khắp miền nam nước này đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah tuyên bố đã tấn công một xe thiết giáp chở quân của Israel tại khu vực Ramyah, miền nam Lebanon. Nhóm vũ trang này cho rằng hành động trên nhằm “đáp trả” việc Israel phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới, đồng thời cáo buộc Tel Aviv vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản đã thống nhất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục tấn công “mọi mối đe dọa” tại Lebanon. Theo nội dung thỏa thuận, Israel được phép thực hiện “mọi biện pháp cần thiết để tự vệ”.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn “không còn ý nghĩa” nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công trên lãnh thổ Lebanon, làm dấy lên lo ngại nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn tại khu vực biên giới hai nước.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần, sau cuộc gặp giữa đại diện hai nước tại Nhà Trắng ngày 23/4.