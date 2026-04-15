  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington

Thứ Tư, 07:05, 15/04/2026
VOV.VN - Các đại diện Israel và Lebanon hôm 14/4 đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1993, diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon.

Cuộc đàm phán có sự tham dự của Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon Nada Hamadeh Moawad, cùng một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Cố vấn Bộ Ngoại giao Michael Needham, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz và Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa. Thành phần các đại biểu phần nào cho thấy nỗ lực của Mỹ thúc đẩy một cơ chế đối thoại trực tiếp giữa Isarel và Lebanon, vốn về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng xung đột kể từ năm 1948.

Theo Ngoại trưởng Marco Rubio, các cuộc thảo luận tại Washington là “cơ hội mang tính lịch sử”, đồng thời thừa nhận không thể giải quyết ngay lập tức toàn bộ các vấn đề phức tạp. Tuy vậy, ông bày tỏ hy vọng tiến trình này có thể mở ra một khuôn khổ hướng tới ổn định lâu dài.

Các đại diện Israel và Lebanon hôm qua đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết: “Đây là một cơ hội mang tính lịch sử. Chúng ta đang đối diện với một tiến trình kéo dài hàng thập kỷ, với những phức tạp đã đưa chúng ta đến thời điểm đặc biệt này, nhưng đồng thời cũng mở ra một cơ hội rõ ràng. Tôi biết một số ý kiến đã đặt câu hỏi về vấn đề lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ dừng lại ở đó. Mục tiêu rộng lớn hơn là chấm dứt một cách lâu dài ảnh hưởng của Hezbollah tại khu vực này”.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh lập trường hai bên vẫn còn cách xa nhau. Israel loại trừ khả năng thảo luận về lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh yêu cầu Lebanon phải giải giáp Hezbollah, lực lượng mà nước này coi là mối đe dọa an ninh trực tiếp.

Trong khi đó, phía Lebanon khẳng định ưu tiên hàng đầu là chấm dứt các hoạt động quân sự và giảm thiểu thương vong dân thường. Các chuyên gia nhận định dù chưa thể tạo ra kết quả cụ thể, cuộc gặp vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Bà Dorothee Schmid thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho rằng: “Tôi không cho rằng sẽ có kết quả tích cực ngay lập tức, nhưng cuộc gặp này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây có thể là một bước đáng kể trong việc xây dựng một cấu trúc hòa bình mới ở Trung Đông. Rõ ràng, Lebanon vẫn là mắt xích còn thiếu trong tiến trình thiết lập một vòng tròn hòa bình quanh Israel, nhất là khi Syria cũng đã bày tỏ khả năng tham gia các cuộc đàm phán nhằm hướng tới hòa bình với Israel”.

Liên Hợp Quốc cũng đánh giá cuộc gặp có thể chưa mang lại đột phá ngay, nhưng có thể góp phần tạo nền tảng cho các bước đối thoại tiếp theo trong thời gian tới.

Thu Hoài/VOV1
Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon
Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Giao tranh dữ dội đã làm rung chuyển thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền Nam Lebanon vào hôm qua (13/4), khi quân đội Israel bao vây khu vực này, trong khi các chiến binh Hezbollah phóng tên lửa vào binh lính Israel.

Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon

Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Giao tranh dữ dội đã làm rung chuyển thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền Nam Lebanon vào hôm qua (13/4), khi quân đội Israel bao vây khu vực này, trong khi các chiến binh Hezbollah phóng tên lửa vào binh lính Israel.

Italia đình chỉ hợp tác quốc phòng với Israel
Italia đình chỉ hợp tác quốc phòng với Israel

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng quốc tế mạnh mẽ với cuộc chiến đẫm máu do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza từ cuối năm 2023, hôm nay (14/4), Italia đã thông báo đình chỉ thỏa thuận hợp tác quốc phòng có hiệu lực từ hơn 20 năm trước với Israel.

Italia đình chỉ hợp tác quốc phòng với Israel

Italia đình chỉ hợp tác quốc phòng với Israel

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng quốc tế mạnh mẽ với cuộc chiến đẫm máu do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza từ cuối năm 2023, hôm nay (14/4), Italia đã thông báo đình chỉ thỏa thuận hợp tác quốc phòng có hiệu lực từ hơn 20 năm trước với Israel.

Lebanon tìm kiếm lệnh ngừng bắn trước khi bước vào đàm phán với Israel
Lebanon tìm kiếm lệnh ngừng bắn trước khi bước vào đàm phán với Israel

VOV.VN - Một quan chức Lebanon cho biết, trong cuộc đàm phán trực tiếp với Israel do Mỹ làm trung gian vào hôm nay, phía Beirut sẽ đề xuất một lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để tiến tới các cuộc thương lượng rộng hơn.

Lebanon tìm kiếm lệnh ngừng bắn trước khi bước vào đàm phán với Israel

Lebanon tìm kiếm lệnh ngừng bắn trước khi bước vào đàm phán với Israel

VOV.VN - Một quan chức Lebanon cho biết, trong cuộc đàm phán trực tiếp với Israel do Mỹ làm trung gian vào hôm nay, phía Beirut sẽ đề xuất một lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để tiến tới các cuộc thương lượng rộng hơn.

