Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington

Cuộc đàm phán có sự tham dự của Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon Nada Hamadeh Moawad, cùng một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Cố vấn Bộ Ngoại giao Michael Needham, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz và Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa. Thành phần các đại biểu phần nào cho thấy nỗ lực của Mỹ thúc đẩy một cơ chế đối thoại trực tiếp giữa Isarel và Lebanon, vốn về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng xung đột kể từ năm 1948.

Theo Ngoại trưởng Marco Rubio, các cuộc thảo luận tại Washington là “cơ hội mang tính lịch sử”, đồng thời thừa nhận không thể giải quyết ngay lập tức toàn bộ các vấn đề phức tạp. Tuy vậy, ông bày tỏ hy vọng tiến trình này có thể mở ra một khuôn khổ hướng tới ổn định lâu dài.

Các đại diện Israel và Lebanon hôm qua đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết: “Đây là một cơ hội mang tính lịch sử. Chúng ta đang đối diện với một tiến trình kéo dài hàng thập kỷ, với những phức tạp đã đưa chúng ta đến thời điểm đặc biệt này, nhưng đồng thời cũng mở ra một cơ hội rõ ràng. Tôi biết một số ý kiến đã đặt câu hỏi về vấn đề lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ dừng lại ở đó. Mục tiêu rộng lớn hơn là chấm dứt một cách lâu dài ảnh hưởng của Hezbollah tại khu vực này”.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh lập trường hai bên vẫn còn cách xa nhau. Israel loại trừ khả năng thảo luận về lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh yêu cầu Lebanon phải giải giáp Hezbollah, lực lượng mà nước này coi là mối đe dọa an ninh trực tiếp.

Trong khi đó, phía Lebanon khẳng định ưu tiên hàng đầu là chấm dứt các hoạt động quân sự và giảm thiểu thương vong dân thường. Các chuyên gia nhận định dù chưa thể tạo ra kết quả cụ thể, cuộc gặp vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Bà Dorothee Schmid thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho rằng: “Tôi không cho rằng sẽ có kết quả tích cực ngay lập tức, nhưng cuộc gặp này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây có thể là một bước đáng kể trong việc xây dựng một cấu trúc hòa bình mới ở Trung Đông. Rõ ràng, Lebanon vẫn là mắt xích còn thiếu trong tiến trình thiết lập một vòng tròn hòa bình quanh Israel, nhất là khi Syria cũng đã bày tỏ khả năng tham gia các cuộc đàm phán nhằm hướng tới hòa bình với Israel”.

Liên Hợp Quốc cũng đánh giá cuộc gặp có thể chưa mang lại đột phá ngay, nhưng có thể góp phần tạo nền tảng cho các bước đối thoại tiếp theo trong thời gian tới.