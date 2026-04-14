Italia đình chỉ hợp tác quốc phòng với Israel

Thông báo đình chỉ hợp tác quốc phòng với Israel được Thủ tướng Italia Giorgia Meloni công bố hôm nay, khi tham quan lễ hội rượu vang ở Verona. Bà Meloni cho biết, căn cứ tình hình hiện tại, chính phủ Italia quyết định đình chỉ việc tự động gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel.

Italia và Israel ký bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2003, dưới thời Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Năm 2005, Rome chính thức phê chuẩn thỏa thuận. Văn kiện được tự động gia hạn sau mỗi 5 năm.

Sau khi Israel phát động cuộc chiến vào dải Gaza (tháng 10/2023), khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng, nhiều người Italia đã xuống đường biểu tình phản đối, gây áp lực mạnh lên chính phủ của Thủ tướng Meloni trong vấn đề phản ứng với Israel.

Tháng 9/2025, Thủ tướng Meloni tuyên bố, Italia ủng hộ một số lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Israel. Bà Meloni cho rằng hành động của Israel tại Gaza đã vi phạm các chuẩn mực nhân đạo và sát hại dân thường.

Ngoài Italia, một số quốc gia châu Âu khác cũng phản ứng gay gắt với các hành động của Israel tại dải Gaza. Trong đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hôm 13/4 tiếp tục khẳng định, tội diệt chủng đã xảy ra tại Gaza. Thủ tướng Tây Ban Nha cho rằng, luật pháp quốc tế đang bị vị phạm, về cơ bản do một quốc gia gây ra, đó là chính phủ Israel.