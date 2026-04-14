Italia đình chỉ hợp tác quốc phòng với Israel

Thứ Ba, 22:29, 14/04/2026
VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng quốc tế mạnh mẽ với cuộc chiến đẫm máu do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza từ cuối năm 2023, hôm nay (14/4), Italia đã thông báo đình chỉ thỏa thuận hợp tác quốc phòng có hiệu lực từ hơn 20 năm trước với Israel.

Thông báo đình chỉ hợp tác quốc phòng với Israel được Thủ tướng Italia Giorgia Meloni công bố hôm nay, khi tham quan lễ hội rượu vang ở Verona. Bà Meloni cho biết, căn cứ tình hình hiện tại, chính phủ Italia quyết định đình chỉ việc tự động gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel.

Italia và Israel ký bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2003, dưới thời Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Năm 2005, Rome chính thức phê chuẩn thỏa thuận. Văn kiện được tự động gia hạn sau mỗi 5 năm.    

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni - Ảnh: Italy Photo Press

Sau khi Israel phát động cuộc chiến vào dải Gaza (tháng 10/2023), khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng, nhiều người Italia đã xuống đường biểu tình phản đối, gây áp lực mạnh lên chính phủ của Thủ tướng Meloni trong vấn đề phản ứng với Israel.

Tháng 9/2025, Thủ tướng Meloni tuyên bố, Italia ủng hộ một số lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Israel. Bà Meloni cho rằng hành động của Israel tại Gaza đã vi phạm các chuẩn mực nhân đạo và sát hại dân thường.

Ngoài Italia, một số quốc gia châu Âu khác cũng phản ứng gay gắt với các hành động của Israel tại dải Gaza. Trong đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hôm 13/4 tiếp tục khẳng định, tội diệt chủng đã xảy ra tại Gaza. Thủ tướng Tây Ban Nha cho rằng, luật pháp quốc tế đang bị vị phạm, về cơ bản do một quốc gia gây ra, đó là chính phủ Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
Israel muốn gì từ Lebanon trong cuộc đàm phán lịch sử tại Washington?
VOV.VN - Israel và Lebanon dự kiến tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington vào hôm 14/4, đánh dấu cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai nước trong hơn 40 năm.

Cận cảnh bộ binh Israel đọ súng với chiến binh Hezbollah ở Lebanon
VOV.VN - Giao tranh giữa lục quân Israel và lực lượng Hezbollah đã leo thang tại thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền nam Lebanon. Video dưới đây ghi lại hoạt động tác chiến của lính Israel tại khu vực này.

Ngoại trưởng Rubio chủ trì cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon tại Mỹ
VOV.VN - Hôm nay (14/4), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ chủ trì cuộc gặp giữa Đại sứ Israel và Đại sứ Lebanon tại Mỹ để thảo luận giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai nước.

