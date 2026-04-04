Liên Hợp Quốc cảnh báo giá thực phẩm tăng vọt, Anh họp khẩn

Báo cáo nhấn mạnh chỉ số giá thực phẩm của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã tăng 2,4% trong tháng 3/2026, ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, dầu thực vật và đường là hai mặt hàng dẫn đầu với mức tăng lần lượt là 5% và 7%. Bên cạnh đó, giá lúa mì toàn cầu cũng tăng 4,3%, nguyên nhân chủ yếu do hạn hán nghiêm trọng tại Mỹ và diện tích gieo trồng ở Australia sụt giảm vì chi phí phân bón quá cao.

Cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, gần như bị đóng cửa. Khoảng 1/3 sản lượng phân bón toàn cầu đi qua khu vực này. Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu khủng hoảng kéo dài, giá thực phẩm toàn cầu có thể tăng trung bình từ 15% đến 20% trong nửa đầu năm 2026.

Theo Hiệp hội Thực phẩm và Đồ uống Vương quốc Anh (FDF), giá thực phẩm tại nước này dự kiến sẽ tăng ít nhất 9% vào cuối năm 2026, cao gấp ba lần so với mức dự báo trước khi xung đột tại Trung Đông nổ ra (3,2%). Các nhà sản xuất cà chua, ớt chuông và dưa chuột tại Anh cảnh báo giá sẽ tăng mạnh trong vòng 6 tuần tới do chi phí gas dùng để sưởi ấm nhà kính tăng cao.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đã tổ chức họp khẩn với lãnh đạo các siêu thị lớn (như Tesco, Sainsbury's, Aldi, Lidl...) nhằm thảo luận các giải pháp giảm nhẹ gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân và củng cố chuỗi cung ứng quốc gia.

Ngay cả các dự báo lạc quan nhất vẫn dựa trên giả định eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vài tuần tới. Tuy nhiên, khảo sát của Ngân hàng Trung ương Anh cho thấy phần lớn các giám đốc tài chính dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá bán lẻ trong những tháng tới để bù đắp chi phí đầu vào đang leo thang không ngừng.