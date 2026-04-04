Liên Hợp Quốc cảnh báo giá thực phẩm tăng vọt, Anh họp khẩn

Thứ Bảy, 12:01, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày 3/4, trong một báo cáo mới nhất, Liên Hợp Quốc cho biết giá thực phẩm thế giới đã tăng mạnh trong tháng 3/2026. Nguyên nhân chính được xác định là do cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông đã đẩy chi phí năng lượng và vận tải toàn cầu lên cao.

 

Báo cáo nhấn mạnh chỉ số giá thực phẩm của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã tăng 2,4% trong tháng 3/2026, ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, dầu thực vật và đường là hai mặt hàng dẫn đầu với mức tăng lần lượt là 5% và 7%. Bên cạnh đó, giá lúa mì toàn cầu cũng tăng 4,3%, nguyên nhân chủ yếu do hạn hán nghiêm trọng tại Mỹ và diện tích gieo trồng ở Australia sụt giảm vì chi phí phân bón quá cao.

Cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, gần như bị đóng cửa. Khoảng 1/3 sản lượng phân bón toàn cầu đi qua khu vực này. Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu khủng hoảng kéo dài, giá thực phẩm toàn cầu có thể tăng trung bình từ 15% đến 20% trong nửa đầu năm 2026.

lien hop quoc canh bao gia thuc pham tang vot, anh hop khan hinh anh 1
Khảo sát của Ngân hàng Trung ương Anh cho thấy phần lớn các giám đốc tài chính dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá bán lẻ trong những tháng tới để bù đắp chi phí đầu vào đang leo thang không ngừng. Ảnh: Reuters

Theo Hiệp hội Thực phẩm và Đồ uống Vương quốc Anh (FDF), giá thực phẩm tại nước này dự kiến sẽ tăng ít nhất 9% vào cuối năm 2026,  cao gấp ba lần so với mức dự báo trước khi xung đột tại Trung Đông nổ ra (3,2%). Các nhà sản xuất cà chua, ớt chuông và dưa chuột tại Anh cảnh báo giá sẽ tăng mạnh trong vòng 6 tuần tới do chi phí gas dùng để sưởi ấm nhà kính tăng cao.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đã tổ chức họp khẩn với lãnh đạo các siêu thị lớn (như Tesco, Sainsbury's, Aldi, Lidl...) nhằm thảo luận các giải pháp giảm nhẹ gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân và củng cố chuỗi cung ứng quốc gia.

Ngay cả các dự báo lạc quan nhất vẫn dựa trên giả định eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vài tuần tới. Tuy nhiên, khảo sát của Ngân hàng Trung ương Anh cho thấy phần lớn các giám đốc tài chính dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá bán lẻ trong những tháng tới để bù đắp chi phí đầu vào đang leo thang không ngừng.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy?
VOV.VN - Dù chịu sức ép quân sự lớn từ Mỹ và đồng minh, Iran vẫn duy trì thế trận nhờ chiến lược bất đối xứng dựa vào UAV giá rẻ, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và "đòn bẩy" năng lượng tại Eo biển Hormuz.

Iran tăng cường tập kích miền Bắc Israel
VOV.VN - Truyền thông Israel tối 3/4 cho biết, trong ngày 3/4, Iran đã phát động 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.

Mỹ xác nhận chiến đấu cơ đầu tiên rơi tại Iran, một phi công được giải cứu
VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, một máy bay tiêm kích F-15E đã rơi tại Iran, và lực lượng Mỹ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn nhằm xác định số phận của các phi công.

