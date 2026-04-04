Toàn cảnh quốc tế sáng 4/4: Mỹ đối mặt kịch bản khó ở Iran

Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran sớm lập thỏa thuận trong bối cảnh Mỹ leo thang các cuộc tấn công vào hạ tầng nước này. Ông Trump nói, Iran nên đạt được một thỏa thuận ‘trước khi quá muộn’. Trong khi đó, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay ở Hormuz.