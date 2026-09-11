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Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột Yemen lan rộng, đe dọa hàng hải quốc tế

Thứ Sáu, 11:10, 11/09/2026
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VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 10/9 cảnh báo cuộc xung đột mới bùng phát tại Yemen có nguy cơ kéo nước này vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn, đồng thời gây ra những hệ lụy vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc qua hình thức trực tuyến, ông Hans Grundberg cho biết giao tranh tại Yemen đã leo thang trên nhiều mặt trận trong 24 giờ qua, đặc biệt tại khu vực bờ biển phía Tây có vị trí chiến lược.

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Các thành viên của lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn chuẩn bị lên đường trước một vụ chạm trán với binh lính Houthi. (Ảnh: Reuters)

Theo quan chức Liên Hợp Quốc, lực lượng Houthi đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, trong đó có thành phố cảng Mokha, nằm cách eo biển Bab al-Mandeb khoảng 75 km. Đây là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, có vai trò đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng quốc tế.

Ông Hans Grundberg cho biết, lực lượng Houthi hiện đã kiểm soát Mokha, qua đó thiết lập sự hiện diện trực tiếp tại khu vực tiếp cận một trong những eo biển quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn và tình hình còn bất ổn. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về những nguy cơ đối với tự do hàng hải quốc tế.

Cuộc chiến tái bùng phát đánh dấu sự chấm dứt giai đoạn tương đối yên bình mà Yemen trải qua trong hơn 4 năm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian được thiết lập. Ông Hans Grundberg cảnh báo xung đột không chỉ có nguy cơ đẩy Yemen vào một cuộc chiến kéo dài và lan rộng mà còn có thể kéo nước này vào một cuộc đối đầu khu vực phức tạp hơn, với những hậu quả đối với an ninh và kinh tế toàn cầu.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cũng cho biết lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng tại Saudi Arabia, làm gia tăng nguy cơ xung đột vượt ra ngoài lãnh thổ Yemen. Ông kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt các cuộc tấn công bên trong Yemen và qua biên giới sang Saudi Arabia, đồng thời ngừng các cuộc tấn công và đe dọa nhằm vào các tàu thương mại.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc đồng thời kêu gọi tất cả các bên duy trì các kênh đối thoại và bảo vệ con đường hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh luật nhân đạo quốc tế phải được tất cả các bên tuân thủ trong mọi hoàn cảnh. Dân thường và các mục tiêu dân sự không được trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời các bên phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân.

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Houthi chiếm thành phố cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ

VOV.VN - Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen, Houthi hôm 10/9 đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mokha trên bờ biển phía Tây Yemen, qua đó mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát dọc theo Biển Đỏ và gần eo biển chiến lược Bab Al-Mandab.

Văn Huy/VOV1
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