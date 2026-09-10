Houthi chiếm thành phố cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ

Theo một quan chức Yemen, các lực lượng chính phủ đã rời Mokha và hiện đang đóng quân tại Dhubab, cách thành phố cảng nói trên khoảng 46km về phía Nam.

Trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Tareq Saleh cho biết, lực lượng chính phủ đã chịu thương vong trong nhiều ngày bị Houthi tấn công tại Mokha và tỉnh Taiz.

Lực lượng Houthi. (Ảnh: Reuters)

Mokha cách thành phố cảng Hodeidah do Houthi kiểm soát khoảng 150km về phía Nam. Việc chiếm được thành phố cảng Mokha khiến Houthi kiểm soát gần như toàn bộ bờ biển Yemen trên Biển Đỏ, qua đó kiểm soát eo biển Bab Al-Mandab dễ dàng hơn.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen ngày càng leo thang, trong khi các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Houthi và Saudi Arabia đã gia tăng mạnh trong những ngày qua.