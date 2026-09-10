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Saudi Arabia tiến hành 40 cuộc không kích nhằm vào Yemen

Thứ Năm, 17:41, 10/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 10/9 cho biết không quân Saudi Arabia đã tiến hành thêm ít nhất 40 cuộc tập kích vào các vị trí của nhóm này trong ít giờ qua.

Theo thông báo của Houthi, máy bay chiến đấu Saudi Arabia đã tập kích nhiều vị trí ở các tỉnh Taiz, Hodeidah, Al-Jawf và Marib. Đây là những địa phương đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều ngày qua giữa Houthi và quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc không kích gây ra, không được đề cập.

saudi arabia tien hanh 40 cuoc khong kich nham vao yemen hinh anh 1
Một xe chở nhiên liệu bốc cháy tại cửa khẩu biên giới Al-Wadiah trên biên giới Saudi Arabia - Yemen sau một cuộc tấn công của lực lượng Houthi (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Houthi đêm qua cũng cáo buộc không quân Saudi Arabia đã tiến hành 50 cuộc oanh tạc vào nhiều khu vực ở hai tỉnh Taiz và Hodeidah.

Ở chiều ngược lại, liên quân Saudi Arabia – Yemen cáo buộc Houthi đã phát động các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào ít nhất 3 thành phố ở khu vực phía Nam Saudi Arabia là Khamis Mushait, Abha và Jazan trong ngày 9/9. Một ngày trước đó (8/9), Houthi cũng bị cáo buộc đã tập kích 4 tỉnh của Saudi Arabia, khiến 73 dân thường bị thương.

Theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế, căng thẳng tại Yemen tiếp tục kìm giữ lượng tàu đi qua eo biển Bab el-Manbab ở mức thấp, chỉ với 28 tàu lưu thông trong ngày 9/9, tương đương mức trung bình 27 tàu trong 10 ngày gần nhất. Giai đoạn trước khi căng thẳng bùng phát, trung bình mỗi ngày có từ 70-75 tàu hàng đi qua eo Bab el-Mandab – tuyến vận tải chiếm 12% tổng giao dịch hàng hóa và 7% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Bá Thi/VOV-Cairo
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