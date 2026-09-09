Quân đội Yemen phát động các cuộc tấn công Houthi

Thành viên lực lượng Houthi trên xe tải quân sự ở Sanaa, Yemen, ngày 20/10/2014. Ảnh: AP

Lực lượng vũ trang Yemen tuyên bố đã phát động một chiến dịch quy mô lớn tấn công Houthi ở tỉnh Marib phía Nam nước này. Ngoài ra, giao tranh cũng tiếp diễn tại tỉnh Taiz. Quân đội Yemen cho biết đã gây tổn thất nặng nề cho Houthi.

Truyền thông khu vực đưa tin, quân đội Yemen đã chiếm được các khu vực ở phía Nam tỉnh Marib, cũng như các vị trí mới trên mặt trận Al-Kaddah phía Tây tỉnh Taiz.

Ngoài sử dụng không quân và pháo binh, bộ binh Yemen cũng tấn công dữ dội vào các vị trí, điểm tập kết và lực lượng tiếp viện của Houthi trong khu vực.

Quân đội Yemen cũng phát động một cuộc phản công nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi trên mặt trận Meris phía Bắc tỉnh Al-Dhalea.

Xung đột tại Yemen đã leo thang mạnh trong những ngày gần đây. Giao tranh cũng lan rộng khi Houthi ngày 8/9 tấn công 4 tỉnh của Saudi Arabia, khiến 73 dân thường bị thương.