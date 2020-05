Liên Hợp Quốc quan ngại chiến sự leo thang ở Libya trong tháng Ramadan

Bà Stephanie Williams, quyền Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Libya, kiêm người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya, bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự leo thang ở Libya trong tháng lễ Ramadan cũng như trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya.

Bà Williams lên án các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và cơ sở dân sự, trong đó có các vụ pháo kích và tấn công bằng tên lửa vào các cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Tripoli, như Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và nhà riêng Đại sứ Italy. Quyền Đại diện đặc biệt kêu gọi các bên liên quan tại Libya chấm dứt chiến sự và bảo đảm đầy đủ các hoạt động tiếp cận nhân đạo và y tế ở Libya. Chủ tịch Ủy ban Trừng phạt Libya (Đại sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Đức) nhấn mạnh các bên liên quan ở Libya và các quốc gia thành viên có trách nhiệm thực thi đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an liên quan đến Libya.



Trong phát biểu, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đều chia sẻ quan ngại của quyền Đại diện đặc biệt về tình hình Libya, kêu gọi các bên ở Libya sớm quay trở lại tiến trình đàm phán hòa bình, kêu gọi việc chấm dứt can thiệp từ bên ngoài và tuân thủ đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an. Đại diện Libya lên án các hành vi tấn công nhắm vào thường dân và cơ sở dân sự của lực lượng đối lập, kêu gọi Hội đồng Bảo an có hành động quyết liệt hơn trong bối cảnh tình hình Libya đang ngày càng diễn biến xấu đi.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan ở Libya tuân thủ lệnh đình chiến nhân đạo trong bối cảnh Covid-19, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo đảm tiếp cận nhân đạo một cách đầy đủ. Đại sứ tái khẳng định lại sự ủng hộ đối với giải pháp chính trị toàn diện do người Libya dẫn dắt và làm chủ, kêu gọi các bên liên quan sớm quay trở lại đàm phán trên 3 kênh đối thoại chính trị, kinh tế và quân sự phù hợp với Nghị quyết 2510 của Hội đồng Bảo an về văn kiện Hội nghị Berlin về Libya.

Đặc biệt, các bên cần sớm chấp thuận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn do Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya đưa ra vào tháng 2 năm nay. Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm tiến hành bổ nhiệm chính thức vị trí Đại diện đặc biệt thay thế ông Ghassan Salamé, người đã từ chức đầu tháng 3 vừa qua vì lý do sức khỏe./.