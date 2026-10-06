Liên hợp quốc quan ngại trước diễn biến giao tranh leo thang tại Yemen

Ngày 5/10, Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc - ông Farhan Haq cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đặc biệt lo ngại trước tình trạng giao tranh gia tăng tại Yemen, đồng thời kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng.

“Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng. Tổng Thư ký không cho rằng việc tiếp tục quân sự hóa cuộc xung đột, trong đó có sự can dự của các lực lượng bên ngoài, sẽ giúp ích cho tình hình tại Yemen”, ông Farhan Haq nói.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hơn 180.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Yemen kể từ ngày 1/8/2026. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng cho biết Liên hợp quốc và các đối tác đang tiếp tục hoạt động cứu trợ nhân đạo ở những nơi điều kiện cho phép, trong bối cảnh giao tranh gia tăng gây nhiều thương vong cho dân thường Yemen.

Diễn biến giao tranh mới giữa lực lượng Houthi và các lực lượng thuộc Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đang gia tăng tại khu vực Tây Nam Yemen. Theo OCHA, xung đột đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại, trong đó có nhà ở và trang trại, cùng các cơ sở y tế, cấp nước và giáo dục. Từ đầu tháng 8 đến nay, ít nhất 46 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, và hơn 130 người bị thương, gồm 84 phụ nữ và trẻ em.

Xung đột tại Yemen bùng phát vào cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời thủ đô. Năm 2015, liên minh do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp quân sự để hỗ trợ chính phủ Yemen.

Các cuộc giao tranh mới đánh dấu đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian vào năm 2022 giúp chấm dứt phần lớn các cuộc giao tranh quy mô lớn tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.