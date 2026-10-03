Yemen loại hơn 1.500 chiến binh Houthi trong 24h

Thông báo chính thức của quân đội Yemen cho biết, trong 24h qua, các lực lượng quân chính phủ đã tiến hành 474 cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Houthi trên nhiều mặt trận khác nhau, từ khu vực Haradh ở phía Nam và vùng bờ biển, cho tới các trận tuyến ở Kitaf, Al-Jawf, Marib, Al-Bayda, Lahj, Sanaa và Saada.

Hoạt động tác chiến sử dụng cả máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo hạng nặng, tên lửa và rocket phóng loạt. Chiến dịch đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 1.540 tay súng Houthi, gồm cả chết và bị thương.

Chiến binh Houthi với áo rằn ri và súng chống tăng B-41. (Ảnh minh họa: AP)

Trước đó, truyền thông quốc tế cũng xác nhận giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa quân đội Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và các tay súng Houthi ở nhiều mặt trận. Trong đó, chỉ riêng các cuộc đụng độ ở khu vực gần eo biển Bab el-Mandab, khiến khoảng 80 tay súng Houthi thiệt mạng.

Lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về các số liệu trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố chiều qua, nhóm này cáo buộc quân đội Saudi Arabia đã phát động 94 cuộc tấn công tại Yemen trong 24h qua. Tính từ đầu đợt xung đột tái bùng phát giữa tháng 7, số cuộc tập kích của Saudi Arabia vào Yemen đã lên tới hơn 1.350 cuộc. Tuy nhiên, số liệu này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Liên quan tình hình nhân đạo tại Yemen do tác động của xung đột, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên Hợp Quốc hôm 2/10 cảnh báo rằng chiến sự đang khiến số hộ gia đình ở Yemen bị thiếu đó gia tăng nhanh chóng. Theo đó, đợt giao tranh vũ trang mới nhất đang khiến khoảng 3/4 số hộ gia đình ở một số vùng tại Yemen, đối mặt nguy cơ thiếu đói cận kề.