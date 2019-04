Loạt vụ đánh bom ở Sri Lanka là đòn trả đũa vụ tấn công ở New Zealand

Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene hôm nay (23/4) cho biết, loạt vụ tấn công nhằm vào nhà thờ và các khách sạn ở nước này là đòn trả đũa cho vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ ở New Zealand mới đây.

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Sri Lanka hôm 21/4. Ảnh: Twitter.

Phát biểu tại một phiên họp Quốc hội Sri Lanka, ông Wijewardene nhấn mạnh, điều tra cho thấy có mối liên hệ giữa vụ tấn công ở Sri Lanka và vụ tấn công tại New Zealand. Thủ phạm thực hiện loạt vụ tấn công để trả đũa vụ xả súng hàng loạt nhằm vào người Hồi giáo tại Christchurch.



Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào chính thức thừa nhận tiến hành loạt vụ đánh bom ở Sri Lanka. Tuy nhiên, Chính phủ Sri Lanka cáo buộc 2 nhóm phiến quân Thawheed Jama'ut quốc gia và nhóm phiến quân địa phương Jammiyathul Millathu Ibrahim là thủ phạm.

