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Máy bay quân sự Nigeria rơi, toàn bộ 25 người thiệt mạng

Thứ Tư, 11:03, 07/10/2026
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VOV.VN - Một máy bay của Không quân Nigeria chở 25 người vừa gặp nạn và rơi xuống miền nam bang Ondo hôm 5/10. Lực lượng chức năng xác nhận toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh đều đã thiệt mạng, không có người sống sót.

 

Ngày 6/10, Không quân Nigeria đưa ra thông cáo chính thức về việc máy bay vận tải quân sự ATR-42 chở 20 hành khách cùng 5 thành viên tổ bay đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ hướng về trung tâm kinh tế Lagos thì bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar. Xác máy bay sau đó được phát hiện rơi xuống khu vực gần một căn cứ hải quân tại thị trấn ven sông Igbokoda, thuộc bang Ondo.

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Lực lượng cứu hộ triển khai tới khu vực Igbokoda, nơi chiếc trực thăng quân sự Nigeria chở 32 hành khách và phi hành đoàn bị rơi, ngày 6/10/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã tuyên bố tổ chức 3 ngày quốc tang và chỉ thị treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Nguyên nhân chính xác dẫn đến thảm kịch hàng không này hiện vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được khẩn trương triển khai trong điều kiện địa hình bùn lầy, đầm lầy sông nước vô cùng hiểm trở. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa các phương tiện cơ giới chuyên dụng như xe lội đầm lầy để hỗ trợ thu hồi các mảnh vỡ còn lại của thân máy bay.

Miêu tả về hiện trường tang thương và nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ rơi, Ủy viên Cảnh sát bang Ondo, ông Felix Ohagwu, cho biết: “Việc tiếp cận hiện trường vụ rơi là không hề dễ dàng. Chúng tôi đã phải sử dụng thuyền nhỏ, ca-nô để tiếp cận vị trí. Chúng tôi phát hiện ra rằng hầu hết các mảnh vỡ của máy bay chỉ còn là những mảnh vụn: từ các khoang thân, chúng tôi thấy cả lớp vải lót, toàn bộ phần thân vỏ cũng không còn nguyên vẹn”.

Dòng máy bay ATR-42 là phương tiện thường xuyên được quân đội Nigeria khai thác cho các nhiệm vụ giám sát, trinh sát cũng như chuyên chở binh lính và tiếp tế quân sự hậu cần.

Đào Trang/VOV1
Theo AP
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