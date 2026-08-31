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Lũ quét có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành thủy điện Nepal

Thứ Hai, 14:58, 31/08/2026
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VOV.VN - Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8 đang gây tổn thất lớn cho ngành thủy điện Nepal. Những đánh giá ban đầu cho thấy ít nhất 13 dự án thủy điện đang hoạt động hoặc xây dựng cùng nhiều công trình truyền tải bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ USD.

Theo Cơ quan Điện lực Nepal (NEA), trận lũ trên hệ thống sông Bhotekoshi - Trishuli gây thiệt hại nghiêm trọng cho các dự án thủy điện và hạ tầng truyền tải tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot. Một số dự án bị phá hủy gần như hoàn toàn hoặc vùi lấp dưới bùn đất. NEA ước tính sơ bộ thiệt hại có thể lên tới hàng trăm tỷ rupee Nepal, tương đương từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD. Tuy nhiên, con số chính xác chưa được xác định do ưu tiên hiện nay vẫn là cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và khôi phục nguồn điện.

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Một trạm biến áp điện tại huyện Rasuwa của Nepal sau trận lũ quét. Ảnh: Bộ Năng lượng Nepal

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal (IPPAN) đưa ra ước tính thấp hơn, khoảng 164-197 triệu USD. Theo IPPAN, mức độ thiệt hại khác nhau tùy thiết kế của từng công trình. Các dự án cũ, với nhà máy điện và thiết bị quan trọng đặt trên mặt đất, chịu thiệt hại nặng hơn; trong khi những dự án mới sử dụng nhà máy điện ngầm có khả năng chống chịu tốt hơn.

Một vấn đề lớn hiện nay đối với Nepal là nguồn tài chính cho tái thiết sau lũ. Các dự án thủy điện tư nhân nhìn chung có bảo hiểm và có thể sử dụng tiền bồi thường để khôi phục công trình. Tuy nhiên, một số cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu nhà nước có thể chưa được bảo hiểm đầy đủ, khiến Chính phủ Nepal và NEA phải trực tiếp gánh một phần chi phí.

Kể từ khi xảy ra, thảm họa cũng tác động tới thị trường chứng khoán Nepal. Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp thủy điện và bảo hiểm phi nhân thọ giảm mạnh do lo ngại về thiệt hại và chi phí bồi thường. Ngược lại, một số cổ phiếu xi măng và vật liệu xây dựng tăng trước kỳ vọng nhu cầu tái thiết sau lũ.

Mặc dù vậy, giới chức cho rằng Nepal chưa đối mặt nguy cơ thiếu điện ngay lập tức do sản lượng trong nước hiện vẫn vượt nhu cầu. Về dài hạn, thiệt hại lần này đặt ra thách thức lớn về nguồn vốn tái thiết, bảo hiểm và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống thủy điện trước thiên tai ngày càng cực đoan tại Himalaya.

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Những cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau lũ quét ở Nepal

VOV.VN - Sau trận lũ quét kinh hoàng trên sông Bhotekoshi, hàng nghìn người Nepal đang tỏa đi khắp nơi để tìm người thân mất tích. Họ đến bệnh viện, nhà xác, các điểm cứu hộ, đồn cảnh sát, mang theo những bức ảnh trong điện thoại và hy vọng mong manh rằng người thân vẫn còn sống.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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