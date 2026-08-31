Nepal chạy đua tìm kiếm hơn 3.000 người mất tích sau thảm họa lũ quét

Theo số liệu cập nhật ngày 30/8, ít nhất 804 người đã thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), trong khi 3.048 người vẫn mất tích, trong đó có hàng trăm công dân nước ngoài. Một số thi thể được cho là đã bị dòng nước cuốn xuống hạ lưu, có thể tới tận Ấn Độ.

Thảm họa xảy ra sáng 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một vụ sụp đổ sông băng đã tạo ra dòng nước lớn mang theo đất đá và bùn tràn xuống hạ lưu, tàn phá các khu dân cư trên đường đi.

Một phụ nữ kiểm tra ngôi nhà bị hư hại sau lũ quét và sạt lở đất tại Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 31/8/2026. Ảnh: Reuters

Tại Nepal, giới chức đã bắt đầu mai táng một số thi thể sau khi lấy mẫu ADN. Các mẫu này sẽ được sử dụng để xác định danh tính, giúp gia đình có thể nhận lại người thân và tiến hành lễ tang theo truyền thống sau này.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng mạnh mẽ hơn trước cuộc khủng hoảng khí hậu, cho rằng quốc gia Himalaya nhỏ bé và còn nhiều khó khăn này đang phải gánh chịu tác động không tương xứng.

“Mặc dù Nepal chỉ đóng góp khoảng 0,1% lượng khí thải toàn cầu, người dân Nepal lại đang trở thành những nạn nhân chính của biến đổi khí hậu”, ông Khanal nói ngày 29/8.

Chạy đua giải cứu hơn 100 công nhân mắc kẹt trong đường hầm

Hơn 3.700 người đã được giải cứu tại Nepal. Tính đến ngày 30/8, nước này ghi nhận 788 người thiệt mạng và 2.502 người mất liên lạc, trong đó có 592 người nước ngoài.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc thông báo 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích tại Tây Tạng. Trong số những người mất tích có 261 công dân nước ngoài, gồm 104 người Nepal, 49 người Ấn Độ, 33 người Latvia, 18 người Mỹ và 15 công dân Anh.

Một tín hiệu tích cực trong công tác cứu hộ xuất hiện vào cuối tuần khi quân đội Nepal đưa được một đường ống vào đường hầm tại công trình thủy điện Trishuli 3A, nơi hơn 100 công nhân được cho là đang mắc kẹt.

Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho biết lực lượng cứu hộ đã bắt đầu bơm không khí qua lỗ thông nhỏ và sẽ tiến hành đào mở đường để đưa đội cứu hộ vào bên trong. Các lực lượng đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những công nhân có khả năng còn sống trong các đường hầm. Hoạt động cứu hộ hiện tập trung tại các công trình thủy điện Trishuli 3A và Trishuli 3B.

Lực lượng cứu hộ tham gia hoạt động cứu nạn gần đường hầm của Dự án Thủy điện Trishuli 3A sau trận lũ quét ở Rasuwa, Nepal. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nepal/Reuters

Người sống sót liên tục phải sơ tán vì cảnh báo lũ mới

Tại Dhading, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Nepal, một số người dân đã quay trở lại những ngôi nhà bị phá hủy để tìm kiếm những gì còn có thể sử dụng. Người dân tại các làng bị lũ tàn phá cho biết họ đang kiệt sức vì liên tục nhận được các cảnh báo về nguy cơ xuất hiện những đợt lũ mới kể từ sau thảm họa ban đầu.

Ông Govind Shreshta, một người dân địa phương, cho biết: “Có lúc họ thông báo lũ sắp đến và chúng tôi lại phải chạy lên vùng cao, kể cả vào ban đêm. Trời vẫn mưa. Điều đó thực sự rất khó khăn với tôi. Cha tôi 72 tuổi, mẹ tôi 70 tuổi. Tôi phải dìu họ đi và đã kiệt sức. Những người còn sống vẫn phải trải qua tình cảnh như vậy”.

Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới hàng tỷ USD. Giới chức nước này cũng kêu gọi hỗ trợ các bộ xét nghiệm pháp y phục vụ nhận dạng thi thể và thiết bị đông lạnh để bảo quản. Theo các quan chức, những thi thể ngâm lâu trong nước có thể phân hủy nhanh hơn, khiến quá trình nhận dạng càng trở nên khó khăn.

Trong khi đó, những người sống sót phải trải qua những ngày chờ đợi đầy lo lắng để biết số phận của người thân mất tích, đồng thời đối mặt với viễn cảnh gây dựng lại cuộc sống gần như từ con số không.

“Tất cả các khu dân cư gần sông đều bị cuốn trôi. Không còn lại gì cả”, ông Buddhi Ram Dangol ở huyện Nuwakot của Nepal nói.

Hàng nghìn người tiếp tục tìm kiếm người thân

Tại Tây Tạng, hoạt động cứu hộ tại Gyirong, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, đã phải tạm dừng do nguy cơ xảy ra thêm lũ từ một hồ nước mới hình thành.

Tân Hoa xã cho biết tổng cộng 2.141 nhân viên cứu hộ được triển khai gần khu vực Gyirong, trong đó hơn 500 người làm nhiệm vụ tại vùng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, từ sáng sớm, nhiều người thân và bạn bè của những người mất tích đã tập trung bên ngoài bệnh viện chính của thành phố để chờ đợi thông tin.

Nhiều người liên tục đi lại giữa bàn hỗ trợ và bảng thông báo của bệnh viện, cầm theo ảnh người thân và dò tìm trong danh sách bệnh nhân với hy vọng tìm được manh mối.

Bà Dil Maya Lama đứng khóc gần bàn hỗ trợ khi tìm kiếm thông tin về người em trai 26 tuổi, làm tài xế cho một công ty thủy điện tại Rasuwa. Bà đã đi khoảng 130 km từ Ramechhap tới Kathmandu.

“Tôi đến đây với hy vọng có thể tìm thấy em trai mình. Nhưng hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào”, bà Lama cho biết.

Chị Nelza Moktan cũng đang tìm kiếm người anh làm tài xế tại Rasuwa vẫn đang mất tích. “Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Đã 4 ngày trôi qua rồi”, chị nói.