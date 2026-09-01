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Nhật Bản cam kết hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả lũ quét

Thứ Ba, 10:55, 01/09/2026
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VOV.VN - Tối 31/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nepal Shisir Khanal. Nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm xoay quanh việc khắc phục thảm họa thiên tai nghiêm trọng vừa xảy ra tại Nepal và công tác tìm kiếm cứu nạn công dân Nhật Bản.

 

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cuộc điện đàm giữa hai quan chức ngoại giao hàng đầu này kéo dài khoảng 15 phút, nội dung xoay quanh việc Nhật Bản chia sẻ với Nepal về những tổn thất, bày tỏ quan điểm sẵn sàng hỗ trợ, viện trợ cho Nepal nhằm khắc phục hậu quả của thảm họa thiên tai.

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Binh sĩ quân đội Nepal quay trở về sau khi tìm kiếm các nạn nhân bị lũ quét và sạt lở đất cuốn trôi tại sông Narayani, huyện Chitwan (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Motegi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Chính phủ, người dân Nepal và gia đình các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng do sập sông băng xảy ra vào ngày 26/08 vừa qua ở gần khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Ông tái khẳng định Nhật Bản luôn sát cánh cùng Nepal và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Trước đó, Nhật Bản cũng đã quyết định viện trợ khẩn cấp các nhu yếu phẩm cần thiết như lều bạt, chăn mền… cho Nepal, đồng thời cũng đang cân nhắc bổ sung các gói viện trợ thông qua các tổ chức quốc tế hoặc phái cử Đội cứu trợ thảm họa Nhật Bản (JDR) sang hỗ trợ trực tiếp.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cũng đặc biệt kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ và đẩy nhanh nỗ lực từ phía các lực lượng cứu hộ Nepal để tìm kiếm 5 công dân Nhật Bản - được xác định là một gia đình 5 người đến từ Osaka, mất liên lạc sau khi nhập cảnh du lịch từ Trung Quốc vào sáng ngày 26/08.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm và sự giúp đỡ kịp thời của Chính phủ cũng như người dân Nhật Bản, khẳng định Chính phủ Nepal đang huy động tối đa mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tìm kiếm những người còn mất tích, bao gồm cả nhóm công dân Nhật Bản nêu trên.

Sau thảm họa xảy ra ngày 26/08 vừa qua, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal, trong đó tập trung chủ yếu vào cứu hộ, chăm sóc người bị nạn, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết, cũng như khắc phục những thiệt hại trước mắt.

Không chỉ riêng Nhật Bản, Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc…, cũng đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho Nepal khắc phục hậu quả của vụ sạt lở băng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Thảm họa này khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích, gây ra các trận lũ bùn đá nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều khu dân cư, công trình và tuyến đường giao thông.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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