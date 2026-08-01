Lực lượng Houthi phủ nhận kế hoạch thu phí tàu thuyền qua Biển Đỏ

Thông báo của lực lượng Houthi khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra và việc đi lại qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn tự do.

Các thành viên của lực lượng Houthi đứng trước một tấm biểu ngữ tại thủ đô Sanaa, Yemen (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng Reuters ngày 29/7 trích dẫn các nguồn tin trong khu vực, cho biết lực lượng Houthi được sự hậu thuận của Iran đang xem xét việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua phía Nam Biển Đỏ, một tuần sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia.

Theo đó, đề xuất về phí đã được các quan chức Houthi thảo luận với các quan chức Iran trong chuyến thăm Tehran trong tháng 7. Tuy nhiên, các bên chưa quyết định khung thời gian thực hiện.

Trung tâm Điều phối Hoạt động Nhân đạo (HOCC) do lực lượng Houthi điều hành cho biết “dịch vụ vận chuyển an toàn là dịch vụ tự nguyện và miễn phí”. “HOCC khẳng định dứt khoát rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào yêu cầu thanh toán tiền để được phép đi qua eo biển Bab el-Mandeb đều không đại diện cho Cộng hòa Yemen hoặc HOCC dưới bất kỳ hình thức nào”, tuyên bố của HOCC cho biết.

Cơ quan này còn kêu gọi các công ty vận tải biển không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho các cá nhân hoặc tổ chức không được ủy quyền.